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Nach Putsch-Prozess geflohen: Brasiliens Ex-Geheimdienstchef in den USA festgenommen

  • AFP - 13. April 2026, 23:58 Uhr
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Ramagem (r.) mit Bolsonaro
Bild: AFP

Der wegen seiner Verwicklung in den Putschversuch in Brasilien verurteilte Ex-Geheimdienstchef Ramagem ist in den USA festgenommen worden. Er war in seiner Heimat zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.

Der wegen seiner Verwicklung in den Putschversuch in Brasilien verurteilte Ex-Geheimdienstchef Alexandre Ramagem ist in den USA festgenommen worden. Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE habe einen flÃ¼chtigen Brasilianer in Gewahrsam genommen, der "wegen Bildung einer bewaffneten kriminellen Vereinigung, eines versuchten Staatsstreichs und versuchter gewaltsamer Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit verurteilt wurde", teilte die brasilianische Bundespolizei am Montag mit. Aus Polizeikreisen wurde bestÃ¤tigt, dass es sich um Ramagem handelt. Auf einer Liste der Festgenommenen auf der ICE-Website wird sein Name ebenfalls aufgefÃ¼hrt.Â 

Der 53-JÃ¤hrige diente unter dem rechtsradikalen Ex-PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro als Geheimdienstchef, spÃ¤ter saÃŸ er als Abgeordneter im Parlament. Im September 2025 wurde Ramagem wegen seiner Beteiligung an dem Putschversuch in Brasilien zu 16 Jahren Haft verurteilt. Ihm gelang aber die Flucht in die USA.

Bolsonaro, der das grÃ¶ÃŸte lateinamerikanische Land von 2019 bis 2022 regiert hatte, verbÃ¼ÃŸt derzeit eine 27-jÃ¤hrige Haftstrafe. Er war im September schuldig gesprochen worden, seine AnhÃ¤nger zur ErstÃ¼rmung des Obersten Gerichts, des PrÃ¤sidentenpalastes und des Kongresses in BrasÃ­lia am 8. Januar 2023 angestiftet zu haben. Demnach versuchte er, einen Putsch zu organisieren, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz InÃ¡cio Lula da Silva zu kippen. Mehrere Mitangeklagte, darunter MilitÃ¤rangehÃ¶rige, wurden ebenfalls zu langjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt.Â 

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