Merz ruft Netanjahu zu Beendigung der Angriffe im SÃ¼dlibanon und zu FriedensgesprÃ¤chen auf

Merz (l.) und Netanjahu im Dezember in Jerusalem

Bundeskanzler Merz hat in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu ein Ende der KÃ¤mpfe im SÃ¼dlibanon gefordert. Merz bekundete zudem 'seine groÃŸe Sorge Ã¼ber die Entwicklungen in den palÃ¤stinensischen Gebieten'.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Ende der KÃ¤mpfe im SÃ¼dlibanon gefordert. Merz habe sich dafÃ¼r ausgesprochen, "die Kampfhandlungen im SÃ¼den des Libanon zu beenden", teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag mit. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz mÃ¼sse zudem ihre Waffen niederlegen. Merz "ermutigte" Netanjahu demnach zur Aufnahme direkter FriedensgesprÃ¤che mit der libanesischen Regierung.



Merz habe darÃ¼ber hinaus "seine groÃŸe Sorge Ã¼ber die Entwicklungen in den palÃ¤stinensischen Gebieten" bekundet, hieÃŸ es weiter. Eine faktische Teilannexion des Westjordanlandes dÃ¼rfe es nicht geben. Im Westjordanland leben neben rund drei Millionen PalÃ¤stinensern mehr als 500.000 Israelis in Siedlungen und AuÃŸenposten, die nach internationalem Recht illegal sind.



BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) erklÃ¤rte nach einem Telefonat mit seinem libanesischen Kollegen Jussef Raggi, die fÃ¼r Dienstag angekÃ¼ndigtem GesprÃ¤che zwischen Vertretern Israels und des Libanons kÃ¶nnten "ein wichtiger erster Schritt in eine Zukunft sein, in der beides geachtet wird: Israels legitime Sicherheitsinteressen und Libanons Recht auf territoriale IntegritÃ¤t und SouverÃ¤nitÃ¤t".Â



Die Angriffe der Hisbollah auf Israel "mÃ¼ssen aufhÃ¶ren", fÃ¼gte Wadephul hinzu. Zugleich mÃ¼sse jedoch auch "die israelische Armee ZivilbevÃ¶lkerung und zivile Infrastruktur schÃ¼tzen". Zur UnterstÃ¼tzung der innerhalb des Libanon vertriebenen Menschen habe die Bundesrepublik weitere 45 Millionen Euro fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe bereitgestellt, erklÃ¤rte der BundesauÃŸenminister.



In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon auf Botschafterebene stattfinden. Die libanesische PrÃ¤sidentschaft will Ã¼ber eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schlieÃŸt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz.



Hisbollah-Chef Naim Kassem rief die libanesische Regierung zur Absage der GesprÃ¤che in Washington auf. "Diese Verhandlungen sind eine Unterwerfung und eine Kapitulation", sagte er am Montag im Hisbollah-Sender Al-Manar. "Niemand kann den Libanon auf diesen Weg fÃ¼hren, ohne dass ein interner Konsens besteht und das ist nicht der Fall", fÃ¼gte der Hisbollah-Chef hinzu.



Die israelische Armee hatte am Mittwoch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstÃ¤rkt und nach eigenen Angaben zahlreiche Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine formalen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.



Das Westjordanland wird seit 1967 von Israel besetzt. Besonders seit dem Ãœberfall der radikalislamischen PalÃ¤stinensergruppe Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem darauf folgenden Gazakrieg kommt es Menschenrechtsgruppen zufolge im Westjordanland verstÃ¤rkt zu Landnahmen und Gewalt gegen die dort lebenden PalÃ¤stinenser durch radikale Siedler.Â Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die Anzahl von Gewalttaten durch radikale Siedler in dem PalÃ¤stinensergebiet erneut zugenommen.