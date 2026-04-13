Gegen die Ehefrau des spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez, BegoÃ±a GÃ³mez, ist nach zweijÃ¤hrigen Korruptionsermittlungen Anklage erhoben worden. Der 55-JÃ¤hrigen werden Unterschlagung, Einflussnahme, Korruption und Veruntreuung zur Last gelegt, wie aus einem am Montag verÃ¶ffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht.Â
Richter Juan Carlos Peinado hatte die Ermittlungen im April 2024 eingeleitet, um zu klÃ¤ren, ob GÃ³mez ihre Position als Ehefrau des MinisterprÃ¤sidenten unrechtmÃ¤ÃŸig zu ihrem privaten Vorteil ausgenutzt habe. Im Zentrum der Untersuchung steht die Einrichtung eines Lehrstuhls an der UniversitÃ¤t Complutense in Madrid, dessen Co-Leitung GÃ³mez innehatte. Ihr wird vorgeworfen, Ã¶ffentliche Mittel und persÃ¶nliche Kontakte zur FÃ¶rderung privater Interessen genutzt zu haben. "Der Lehrstuhl diente der beschuldigten Person als Mittel zur privaten beruflichen Weiterentwicklung", erklÃ¤rte Peinado.Â
GÃ³mez und SÃ¡nchez weisen die Anschuldigungen zurÃ¼ck. Die Ehefrau des spanischen Regierungschefs war von der Antikorruptionsorganisation Manos Limpias (Saubere HÃ¤nde) angezeigt worden, die rechtsextremen Kreisen nahestehen soll.Â SÃ¡nchez bezeichnete die Ermittlungen als Teil einer Kampagne der rechtsgerichteten Opposition, die seine Regierung destabilisieren wolle.Â Der sozialistische MinisterprÃ¤sident steht auch wegen weiterer KorruptionsfÃ¤lle in seinem engsten Umfeld unter Druck, die Opposition forderte deswegen seinen RÃ¼cktritt.
Brennpunkte
Frau von Spaniens Regierungschef SÃ¡nchez wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen angeklagt
- AFP - 13. April 2026, 22:12 Uhr
Gegen die Ehefrau des spanischen MinisterprÃ¤sidenten SÃ¡nchez, GÃ³mez, ist nach zweijÃ¤hrigen Korruptionsermittlungen Anklage erhoben worden. Der 55-JÃ¤hrigen werden Unterschlagung, Einflussnahme, Korruption und Veruntreuung zur Last gelegt.
Gegen die Ehefrau des spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez, BegoÃ±a GÃ³mez, ist nach zweijÃ¤hrigen Korruptionsermittlungen Anklage erhoben worden. Der 55-JÃ¤hrigen werden Unterschlagung, Einflussnahme, Korruption und Veruntreuung zur Last gelegt, wie aus einem am Montag verÃ¶ffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht.Â
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