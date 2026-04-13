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Ischinger: Weg fÃ¼r EU-Milliarden an Ukraine nach Orbans Abwahl frei

  • dts - 13. April 2026, 21:28 Uhr
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Tisza-AnhÃ¤nger feiern auf der Wahlparty am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der erfahrene deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger glaubt, dass mit der Abwahl von Viktor Orban als MinisterprÃ¤sident Ungarns der Weg fÃ¼r die europÃ¤ische UnterstÃ¼tzung der Ukraine frei ist.

"Die Niederlage Orbans beseitigt einen groÃŸen StÃ¶rfaktor, denn er und Selenskyj haben ihren Zwist ja auch sehr persÃ¶nlich ausgetragen," sagte der Leiter der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz dem "Stern". Er kÃ¶nne sich nicht vorstellen, dass der slowakische MinisterprÃ¤sident Robert Fico die Position als "alleiniger Vetospieler" politisch lange durchhalte. "Ohne Orban an seiner Seite wird der Druck fÃ¼r ihn zu groÃŸ sein. Die 90 Milliarden Euro Finanzhilfe fÃ¼r die Ukraine werden in absehbarer Zeit freigegeben werden."

Ischinger bezeichnete die Ungarn-Wahl als "gewaltiges" Zeichen: "In einer Zeit, in der die EU von verschiedenen Seiten unter Druck steht, stÃ¤rkt dieses Ergebnis das kollektive europÃ¤ische Selbstbewusstsein. Neben all dem Lamentieren Ã¼ber die Ã¼berbordende BÃ¼rokratie kann man angesichts eines solchen Ereignisses auch einmal festhalten: Europa lebt."

EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) bewertete derweil die Abwahl von Viktor OrbÃ¡n in Ungarn im ZDF-Heute-Journal als wegweisend fÃ¼r Europa. OrbÃ¡n habe Europa Ã¼ber Jahre in Geiselhaft genommen und sei die Symbolfigur der Rechtspopulisten gewesen: "Dass der mit so einem klaren Ergebnis abgewÃ¤hlt worden ist, ist ein historisches Datum fÃ¼r Europa."

Zugleich warnte Weber davor, sich allein auf den Machtwechsel in Budapest zu verlassen. Die EU mÃ¼sse ihre Strukturen grundlegend reformieren, um kÃ¼nftige Blockaden zu verhindern. Er verwies auf die Forderung von AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU), das Einstimmigkeitsprinzip bei auÃŸenpolitischen Entscheidungen und SanktionsbeschlÃ¼ssen auf den PrÃ¼fstand zu stellen: "Europa braucht HandlungsfÃ¤higkeit - auch ohne Viktor Orban bleibt diese Frage auf der Tagesordnung."

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