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Nach scharfer Kritik: Trump lÃ¶scht KI-Bild von sich als Jesus

  • AFP - 13. April 2026, 21:04 Uhr
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Montage von Trump und dem KI-Bild als Jesus Christus
Bild: AFP

Das ging selbst eingefleischten AnhÃ¤ngern von US-PrÃ¤sident Donald Trump zu weit: Nach VorwÃ¼rfen der GotteslÃ¤sterung hat Trump ein Bild von sich in Online-Netzwerken lÃ¶schen lassen, das ihn als Jesus Christus zeigt.

Das ging selbst eingefleischten AnhÃ¤ngern von US-PrÃ¤sident Donald Trump zu weit: Nach VorwÃ¼rfen der GotteslÃ¤sterung hat Trump ein Bild in Online-Netzwerken lÃ¶schen lassen, das ihn als Jesus Christus zeigt. Das am Sonntag auf Trumps Plattform Truth Social verÃ¶ffentlichte und mit KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bild zeigte Trump, der einem Kranken die Hand auflegt, wÃ¤hrend Licht aus seinen HÃ¤nden strahlt.

TrumpÂ erklÃ¤rte, er habe das Bild selbst verÃ¶ffentlicht. Allerdings bestritt er, dass die Darstellung an Jesus Christus erinnern sollte, obwohl es klassische Elemente christlicher Bildgestaltung enthielt. Dazu zÃ¤hlten das Motiv der Heilung des Kranken, das wallende weiÃŸe Gewand mit rotem Umhang, das Trump auf dem KI-Bild trug sowie der Lichterkranz um seinen Kopf.Â 

"Es sollte mich als Arzt darstellen, der Menschen gesund macht", behauptete Trump. Denn er mache "Menschen sehr viel gesÃ¼nder". Das Bild habe ihn an das Rote Kreuz erinnert.

Die VerÃ¶ffentlichung lÃ¶ste einen Sturm der EntrÃ¼stung in Trumps eigenem Lager aus. "Ich weiÃŸ nicht, ob der PrÃ¤sident dachte, er sei witzig, oder ob er unter dem Einfluss irgendeiner Droge steht, oder welche mÃ¶gliche ErklÃ¤rung er fÃ¼r diese ungeheuerliche Blasphemie haben kÃ¶nnte", schrieb etwa die Trump-nahe Podcasterin und Kommentatorin Megan Basham auf X. Zahlreiche weitere Nutzer riefen den PrÃ¤sidenten auf, das Bild zu lÃ¶schen.

Das WeiÃŸe Haus hatte bereits in der Vergangenheit zahlreiche KI-generierte Bilder Trumps verbreitet. Darunter war eines, das ihn als Papst zeigt.Â Die neue VerÃ¶ffentlichung als Jesus Christus erfolgte, nachdem Trump Papst Leo XIV. wegen seiner Friedensappelle im Iran-Krieg scharf kritisiert hatte. Eine Entschuldigung beim Papst, der selbst aus den USA stammt, lehnte der PrÃ¤sident ab.Â 

Das nun gelÃ¶schte Bild spielte ebenfalls auf den Iran-Krieg an. Im Lichterschein von Trumps Kopf waren Kampfflugzeuge, eine riesige US-Flagge und Adler zu sehen, als Symbol der StÃ¤rke der Vereinigten Staaten.

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