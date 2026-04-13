15 Jahre nach Breivik-Anschlag: Norwegischer Regierungssitz wiedererÃ¶ffnet

Jonas Gahr StÃ¶re bei der WiedererÃ¶ffnung in Oslo

Fast 15 Jahre nach dem Anschlag des rechtsextremen AttentÃ¤ters Anders Breivik in Norwegen ist der dabei beschÃ¤digte Regierungssitz in der Hauptstadt Oslo wiedererÃ¶ffnet worden.

Fast 15 Jahre nach dem Anschlag des rechtsextremen AttentÃ¤ters Anders Breivik in Norwegen ist der dabei beschÃ¤digte Regierungssitz in der Hauptstadt Oslo wiedererÃ¶ffnet worden. "Heute begehen wir den Wiederaufbau nach dem Terror", sagte MinisterprÃ¤sident Jonas Gahr StÃ¶re am Montag. Der GebÃ¤udekomplex, der fortan 4100 Mitarbeitenden aus sechs Ministerien als Arbeitsort dienen soll, war bei dem Anschlag 2011 schwer beschÃ¤digt worden.



Breivik hatte am 22. Juli 2011 im Regierungsviertel von Oslo acht Menschen mit einer Bombe getÃ¶tet und anschlieÃŸend auf der Insel UtÃ¶ya weitere 69 Menschen erschossen, die meisten Teilnehmer eines Sommerlagers der Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei. Er gab anschlieÃŸend rechtsextreme Motive an. 2012 wurde Breivik zu 21 Jahren Haft mit anschlieÃŸender Sicherheitsverwahrung verurteilt.



"Wir dÃ¼rfen nicht vergessen, wir mÃ¼ssen die Geschichte bewahren, diejenigen ehren, die wir verloren haben, und denen beistehen, die noch immer vom Terror gezeichnet sind", sagte StÃ¶re bei der WiedererÃ¶ffnung des renovierten GebÃ¤udes. Der Komplex umfasst auch ein Mahnmal mit Kunstwerken zum Gedenken an den Anschlag, das soll laut StÃ¶re bis Juli fertiggestellt werden soll.



Die Renovierungsarbeiten hatten 2021 begonnen. Laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB werden die Kosten des Wiederaufbaus auf 50 Milliarden Kronen (4,6 Milliarden Euro) geschÃ¤tzt.