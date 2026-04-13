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Fahrlehrerverband fÃ¼r regelmÃ¤ÃŸige Geschwindigkeitskontrollen

  • dts - 13. April 2026, 13:40 Uhr
Bild vergrößern: Fahrlehrerverband fÃ¼r regelmÃ¤ÃŸige Geschwindigkeitskontrollen
Halt-Stopp-Schild der Polizei bei einer Verkehrskontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Start des sogenannten Blitzermarathons spricht sich die Bundesvereinigung der FahrlehrerverbÃ¤nde (BVF) fÃ¼r anhaltende Geschwindigkeitskontrollen aus.

"Kontrolle gehÃ¶rt, wie eine gute Ausbildung, zur Verkehrssicherheit", sagte Kurt Bartels, stellvertretender Vorsitzender der BVF, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Das gelte vor allem fÃ¼r Unfallschwerpunkte und Gefahrensituationen, wie an Schulen. "Gerade an diesen Punkten sollte regelmÃ¤ÃŸig kontrolliert werden, dann steigt auch die Akzeptanz, dort langsamer zu fahren", sagte Bartels. "In Gefahrensituationen kÃ¶nnen 10 km/h mehr oder weniger den entscheidenden Unterschied machen."

Die europaweite "Speedweek" ist eine Aktion des Verkehrspolizei-Netzwerks "Roadpol".

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