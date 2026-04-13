Angesichts der hohen Spritpreise durch den Iran-Konflikt hat die Regierungskoalition Entlastungen beschlossen. Die MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r Diesel und Benzin werde fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent gesenkt, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach zweitÃ¤gigen GesprÃ¤chen der Koalitionspartner am Wochenende. Zudem beschlossen CDU, CSU und SPD, dass Arbeitgeber ihren BeschÃ¤ftigten 2026 eine steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro zahlen kÃ¶nnen.
DarÃ¼ber hinaus einigte sich die Koalition darauf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Steuerreform fÃ¼r untere und mittlere Einkommensgruppen zum 1. Januar 2027 in Kraft zu setzen, wie Merz weiter sagte. An deren Details werde "jetzt intensiv gearbeitet".
Bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung werde die Koalition bis Ende April einen Gesetzentwurf im Kabinett verabschieden. Dieser werde "sich auf der Basis der Entscheidungen und Empfehlungen" einer Expertenkommission bewegen, die jÃ¼ngst vorgelegt worden sind.
Merz betonte mit Blick auf anstehende lÃ¤ngerfristige Reformen, die BeschlÃ¼sse vom Wochenende seien "erst der Anfang" und "der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Beratungen, die wir fortsetzen werden".
Politik
Regierung senkt Steuer auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent
- AFP - 13. April 2026, 09:35 Uhr
Angesichts der hohen Spritpreise durch den Iran-Konflikt hat die Regierungskoalition Entlastungen beschlossen. Die MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r Diesel und Benzin werde fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent gesenkt, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag.
Angesichts der hohen Spritpreise durch den Iran-Konflikt hat die Regierungskoalition Entlastungen beschlossen. Die MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r Diesel und Benzin werde fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent gesenkt, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach zweitÃ¤gigen GesprÃ¤chen der Koalitionspartner am Wochenende. Zudem beschlossen CDU, CSU und SPD, dass Arbeitgeber ihren BeschÃ¤ftigten 2026 eine steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro zahlen kÃ¶nnen.
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