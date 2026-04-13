Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Koalition will Energiesteuer bei Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate senken. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Koalition will Energiesteuer bei Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate senken
- dts - 13. April 2026, 09:02 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Koalition will Energiesteuer bei Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate senken. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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