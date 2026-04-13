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Koalition will Arbeitgebern steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie ermÃ¶glichen

  • dts - 13. April 2026, 09:03 Uhr

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Koalition will Arbeitgebern steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie ermÃ¶glichen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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