Koalition will Arbeitgebern steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie ermÃ¶glichen

Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen Die Kosten rund um das Auto sind in den vergangenen Jahren Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen. Die Preise fÃ¼r Waren und Dienstleistungen rund ums Auto, die das Statistische Mehr

Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr" Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes "den Staat in Gefahr". Justin Kelly warnte am Samstag Mehr