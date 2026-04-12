Teilergebnisse: Tisza liegt bei ungarischer Parlamentswahl vorn

Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr" Die teils gewaltsamen Proteste in Irland gegen die hohen Spritpreise bringen nach Ansicht des obersten Polizeichef des Landes "den Staat in Gefahr". Justin Kelly warnte am Samstag Mehr

Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion Als erstes Land in Europa erlauben die Niederlande den Fahrern von Tesla-Autos die Nutzung einer Selbstfahrfunktion. Voraussetzung sei, dass die Fahrer im Auto sitzen und das Mehr