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Teilergebnisse: Tisza liegt bei ungarischer Parlamentswahl vorn

  • dts - 12. April 2026, 21:23 Uhr

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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Budapest: Teilergebnisse: Tisza liegt bei ungarischer Parlamentswahl vorn. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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