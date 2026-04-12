Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Budapest: Teilergebnisse: Tisza liegt bei ungarischer Parlamentswahl vorn. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Teilergebnisse: Tisza liegt bei ungarischer Parlamentswahl vorn
- dts - 12. April 2026, 21:23 Uhr
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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Budapest: Teilergebnisse: Tisza liegt bei ungarischer Parlamentswahl vorn. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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