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US-VizeprÃ¤sident: Keine Einigung mit Iran

  • dts - 12. April 2026, 04:11 Uhr

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Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Islamabad: US-VizeprÃ¤sident: Keine Einigung mit Iran. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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