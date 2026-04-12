Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Islamabad: US-VizeprÃ¤sident: Keine Einigung mit Iran. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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US-VizeprÃ¤sident: Keine Einigung mit Iran
- dts - 12. April 2026, 04:11 Uhr
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Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Islamabad: US-VizeprÃ¤sident: Keine Einigung mit Iran. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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