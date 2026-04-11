Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die schwarz-rote Bundesregierung sind bei den Deutschen so unbeliebt wie nie seit dem Amtsantritt im Mai vergangenen Jahres.
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa fÃ¼r die "Bild am Sonntag" sind 70 Prozent der Wahlberechtigten mit der Arbeit von Merz unzufrieden, mehr als jemals zuvor. Nur 21 Prozent sind zufrieden.
Unzufrieden mit der schwarz-roten Koalition sind sogar 73 Prozent der Befragten, zufrieden nur 20 Prozent. Auch das sind Rekordwerte. Sogar 69 Prozent der SPD-WÃ¤hler und 56 Prozent der Unions-AnhÃ¤nger sind mit der Arbeit der Koalition unzufrieden. Und nur 28 Prozent der SPD-WÃ¤hler und 49 Prozent der CDU/CSU-AnhÃ¤nger sind mit Kanzler Merz zufrieden.
Besonders schlecht kommt die Politik des Kanzlers im Osten an: Dort sind nur 12 Prozent mit seiner Arbeit einverstanden, 80 Prozent sind unzufrieden. "Selbst die WÃ¤hler der Regierungsparteien sind mehrheitlich unzufrieden mit der Bundesregierung. Und selbst der Bundeskanzler Ã¼berzeugt nur noch jeden zweiten UnionswÃ¤hler", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der "Bild am Sonntag". "Es ist unwahrscheinlich, dass es dem Kanzler und der Koalition gelingt, diesen Trend grundsÃ¤tzlich zu drehen."
Im sogenannten "Sonntagstrend", den Insa jede Woche fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erhebt, bleibt die AfD mit unverÃ¤ndert 26 Prozent stÃ¤rkste Kraft, knapp vor CDU/CSU mit 25 Prozent (ebenfalls keine VerÃ¤nderung zur Vorwoche). Um einen Punkt zulegen kÃ¶nnen die SPD auf 14 Prozent und die GrÃ¼nen auf 13 Prozent. Linke (10 Prozent) und sonstige Parteien (5 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt. UnverÃ¤ndert bleiben die Werte fÃ¼r FDP (3 Prozent) und BSW (4 Prozent).
1.205 Personen wurden vom 7. bis 10. April befragt.
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Neue Umfrage: Merz und Schwarz-Rot unbeliebt wie nie
- dts - 11. April 2026, 17:55 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die schwarz-rote Bundesregierung sind bei den Deutschen so unbeliebt wie nie seit dem Amtsantritt im Mai vergangenen Jahres.
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