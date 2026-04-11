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Polizei verhindert MassenschlÃ¤gerei rivalisierender FuÃŸballfans in ThÃ¼ringen

  • AFP - 11. April 2026, 11:28 Uhr
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Einsatzfahrzeug mit Blaulicht
Bild: AFP

Die Polizei hat unter Einsatz einer Reihe von Beamten aus mehreren BundeslÃ¤ndern in der Nacht zum Samstag eine MassenschlÃ¤gerei rivalisierender FuÃŸballfans in ThÃ¼ringen verhindert.

Die Polizei hat unter Einsatz einer Reihe von Beamten aus mehreren BundeslÃ¤ndern in der Nacht zum Samstag eine MassenschlÃ¤gerei rivalisierender FuÃŸballfans in ThÃ¼ringen verhindert. Wie die Beamten am Samstagmorgen in Erfurt mitteilten, hatten sich AnhÃ¤nger der Zweitligisten SG Dynamo Dresden und 1. FC NÃ¼rnberg zu einer nÃ¤chtlichen SchlÃ¤gerei in der NÃ¤he von Eisfeld in ThÃ¼ringen verabredet - teilnehmen sollten etwa 200 Menschen.

Daraufhin zog die Polizei in Dresden EinsatzkrÃ¤fte aus ThÃ¼ringen, Sachsen und der Bundespolizei zusammen. Eine bereits beginnende Auseinandersetzung in einem Gewerbegebiet nahe Eisfeld konnte dann durch die Beamten unterbrochen werden.

Laut Polizei wurde die IdentitÃ¤t von 214 Beteiligten festgestellt, die Staatsanwaltschaft Dresden leitete gegen die Betroffenen Ermittlungsverfahren ein. Die Dresdner Kriminalpolizei Ã¼bernahm die weiteren Ermittlungen. Insgesamt waren 220 Beamte im Einsatz. Das Spiel der beiden Clubs sollte am Samstagnachmittag in NÃ¼rnberg ausgetragen werden.

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