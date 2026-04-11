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Ex-Verfassungsrichter: Klage gegen "SondervermÃ¶gen" gut mÃ¶glich

  • dts - 11. April 2026, 11:09 Uhr
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Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here PrÃ¤sident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-JÃ¼rgen Papier, hÃ¤lt das Errichtungsgesetz zum im Grundgesetz verankerten 500 Milliarden Euro umfassenden "SondervermÃ¶gen" fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz sowie das entsprechende Haushaltsgesetz fÃ¼r verfassungsrechtlich angreifbar.

"Hier kÃ¶nnte man wirklich EinwÃ¤nde erheben, dass nicht hinreichend Sorge getragen ist, die Verwendung der Kreditmittel ausreichend prÃ¤zise zu definieren, insbesondere was die Voraussetzungen der zusÃ¤tzlichen Investitionen betrifft", sagte Papier der "Welt am Sonntag". Die jÃ¼ngsten Hinweise von Wirtschaftsinstituten, dass mit den Mitteln aus dem sogenannten SondervermÃ¶gen auch bestehende LÃ¼cken im Kernhaushalt gedeckt werden, zeigten, "dass das Errichtungsgesetz die verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht hinreichend prÃ¤zisiert, um etwaige Tricksereien zu verhindern", so der Staatsrechtler. "Die Umsetzung der GrundgesetzÃ¤nderung ist sicherlich ein Punkt, der rechtlich angreifbar ist."

Denkbar sei eine abstrakte Normenkontrollklage gegen das Errichtungs- und Haushaltsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht, so Papier: "DafÃ¼r brÃ¤uchte es aber mindestens ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages. Die sehe ich nicht."

Dennoch sollte sich die Bundesregierung nicht zu sicher sein, warnte der Professor: "Es kÃ¶nnte auch eine Landesregierung einen Normenkontrollantrag stellen - und es stehen bekanntlich Wahlen an in den Ã¶stlichen BundeslÃ¤ndern, die zu grundlegend verÃ¤nderten Regierungsmehrheiten fÃ¼hren kÃ¶nnten. Dann jedenfalls wÃ¤re ein Antrag nicht mehr ausgeschlossen."

Papier warnte vor einer weiteren Lockerung der Schuldenbremse. "Ich bin ein entschiedener Gegner der weiteren Lockerung der Schuldenbremse fÃ¼r den Kernhaushalt", sagte der Jurist, auch mit Blick auf das Europarecht. "Ich finde es bemerkenswert, dass vor allem Parteien, die in Migrationsfragen immer wieder auf angeblich zwingende europarechtliche Vorgaben verweisen, das EU-Recht bei Finanz- und Haushaltsfragen ignorieren. Sie sollten die Maastricht-Kriterien kennen."

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