GroÃŸbritannien setzt RÃ¼ckgabe-Plan fÃ¼r Chagos-Inseln wegen US-Kritik aus

Der MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt Diego Garcia

Die britische Regierung wird ihren Plan zur RÃ¼ckgabe der strategisch wichtigen Chagos-Inseln im Indischen Ozean an Mauritius wegen der scharfen Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump vorerst nicht weiter verfolgen. Das teilte ein Regierungssprecher mit.

Die britische Regierung wird ihren Plan zur RÃ¼ckgabe der strategisch wichtigen Chagos-Inseln im Indischen Ozean an Mauritius wegen der scharfen Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump vorerst nicht weiter verfolgen. Das teilte ein Regierungssprecher am Samstag in London mit. "Wir glauben weiterhin, dass das Abkommen der beste Weg ist, um die Zukunft der MilitÃ¤rbasis langfristig zu sichern, aber wir haben immer gesagt, dass wir das Abkommen nur weiter vorantreiben, wenn es die UnterstÃ¼tzung der USA hat", erklÃ¤rte der Sprecher.Â



London stehe dazu weiter mit den USA und Mauritius im GesprÃ¤ch, sagte der Sprecher. Trump hatte die geplante RÃ¼ckgabe der Inseln, auf denen sich der US-britische MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt Diego-Garcia befindet, wiederholt scharf kritisiert.Â



Das Abkommen zur RÃ¼ckgabe der Chagos-Inseln im Indischen Ozean war im Mai vergangenen Jahres vom britischen Premierminister Keir Starmer unterzeichnet worden. Es sieht vor, dass GroÃŸbritannien den etwa 2000 Kilometer nordÃ¶stlich von Mauritius gelegenen Archipel an seine ehemalige Kolonie zurÃ¼ckgibt. FÃ¼r den dortigenÂ US-britischen MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt wurde fÃ¼r den Zeitraum von hundert Jahren eine Pacht vereinbart.Â



Wie der britische Sender BBC berichtete, war ein Gesetzentwurf zur RÃ¼ckgabe des Archipels im Parlament verfallen. Mit der Vorlage eines neuen Gesetzentwurfes werde nicht gerechnet, hieÃŸ es unter Berufung auf Regierungsvertreter.Â



Trump hatte dem Abkommen nach seiner Unterzeichnung zunÃ¤chst zugestimmt, es im Januar aber in seinem Onlinedienst Truth Social massiv kritisiert und die RÃ¼ckgabe der Chagos-Inseln als "groÃŸe Dummheit" kritisiert.Â



Zu Beginn der US-israelischen Luftangriffe auf den Iran Ende Februar hatte Starmer zunÃ¤chst jegliche britische Beteiligung abgelehnt und den USA zunÃ¤chst auch die Nutzung britischer MilitÃ¤rbasen verweigert. Wenig spÃ¤ter gab Starmer aber bekannt, dass er einer US-Anfrage zur Nutzung britischer StÃ¼tzpunkte fÃ¼r einen "speziellen und begrenzten Verteidigungszweck" zugestimmt habe. Bei einem der StÃ¼tzpunkte handelte es sich um Diego Garcia.Â