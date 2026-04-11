Bericht: Polizei erfasste 2025 deutlich mehr VergewaltigungsfÃ¤lle

Handschellen

Die Polizei hat im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge deutlich mehr VergewaltigungsfÃ¤lle erfasst als in den Jahren zuvor. 'Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist ein ernstes Problem in Deutschland', sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD).

Die Polizei hat im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge deutlich mehr VergewaltigungsfÃ¤lle erfasst als in den Jahren zuvor. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine eigene Abfrage bei allen BundeslÃ¤ndern berichtete, wurden 2025 insgesamt 13.920 FÃ¤lle von Vergewaltigungsdelikten registriert - neun Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Zahl steigt demnach seit Jahren, 2018 waren es 8106 FÃ¤lle, 2024 dann 12.771.



Grundlage der Daten sind die Polizeilichen Kriminalstatistiken der LÃ¤nder. Hierbei handelt es sich um polizeilich ausermittelte Delikte. Sie geben keine Auskunft Ã¼ber spÃ¤tere Verurteilungen, liefern aber einen Anhaltspunkt fÃ¼r die KriminalitÃ¤tsentwicklung. Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes soll demnÃ¤chst verÃ¶ffentlicht werden.



"Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist ein ernstes Problem in Deutschland", sagte dazu Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) der Zeitung. "Vergewaltigungen sind entsetzliche Verbrechen und eine besonders schwere Form sexualisierter Gewalt." Viele Betroffene litten ihr Leben lang massiv unter den Ãœbergriffen.



Bei besonders schweren Formen wie Vergewaltigungen unter Einsatz von K.O.-Tropfen seien hÃ¶here Mindeststrafen erforderlich, fuhr die Ministerin in der "Welt am Sonntag" fort. Ein Gesetzentwurf solle zeitnah im Kabinett beschlossen werden. Die Koalition habe auÃŸerdem vereinbart, die Strafen fÃ¼r Vergewaltigungen durch mehrere TÃ¤ter und fÃ¼r Vergewaltigungen mit Folge einer Schwangerschaft zu erhÃ¶hen. "Auch an diesem Auftrag arbeiten wir."



Den Daten zufolge ging indes die GewaltkriminalitÃ¤t, darunter FÃ¤lle von schwerer KÃ¶rperverletzung, Raub, Mord und Totschlag, nach dem HÃ¶chststand 2024 leicht zurÃ¼ck. Dem Bericht zufolge meldeten die LÃ¤nder hier 212.344 FÃ¤lle, nach 217.277 im Vorjahr.