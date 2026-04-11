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MassenschlÃ¤gerei von 200 FuÃŸballfans in ThÃ¼ringen

  • dts - 11. April 2026, 09:44 Uhr
Bild vergrößern: MassenschlÃ¤gerei von 200 FuÃŸballfans in ThÃ¼ringen
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Eisfeld (dts Nachrichtenagentur) - Rivalisierende FuÃŸballanhÃ¤nger der FuÃŸballclubs Dynamo Dresden und des 1. FC NÃ¼rnberg haben sich zu einer MassenschlÃ¤gerei mit rund 200 Teilnehmern verabredet.

Die sogenannte "Drittortauseinandersetzung" sollte in der Nacht von Freitag zum Samstag in einem Gewerbegebiet bei Eisfeld in ThÃ¼ringen stattfinden, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

In der Folge zog die Polizeidirektion Dresden EinsatzkrÃ¤fte aus ThÃ¼ringen, Sachsen sowie von der Bundespolizei zusammen und nahm mit 220 Beamten ebenfalls an der Veranstaltung teil.

214 Personen wurden einer sogenannten "IdentitÃ¤tsfeststellung" unterzogen. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete gegen die Betroffenen Ermittlungsverfahren ein.

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