Forschungsministerin BÃ¤r sieht Deutschland als "Raumfahrtnation"

Dorothee BÃ¤r (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesministerin fÃ¼r Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee BÃ¤r (CSU), hat sich hochzufrieden Ã¼ber die geglÃ¼ckte Landung der Artemis II Mission geÃ¤uÃŸert. Diese sei ein "Riesenerfolg". Sie habe sowohl Start als auch Landung "mit gedrÃ¼cktem Daumen" im Livestream verfolgt, sagte BÃ¤r den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Ich bin mir sicher, dass die Berichterstattung bei ganz vielen Menschen die Faszination fÃ¼r Raumfahrt verstÃ¤rkt oder neu entfacht hat." Die Bilder vom Erdaufgang hinter dem Mond sowie "die Alltagsmomente an Bord des Orion-Raumschiffs" blieben in der Erinnerung.



BÃ¤r wÃ¼rdigte den deutschen Beitrag zur Mondmission. "Mit dem European Space Service Module haben wir EuropÃ¤er einen wesentlichen Teil des Raumschiffs zugeliefert, mit groÃŸen BeitrÃ¤gen Ã¼brigens aus Deutschland." Die Endmontage des Moduls sei in Bremen erfolgt, auÃŸerdem sei der Satellit eines Berliner Start-ups an Bord gewesen. Die Mission zeige die StÃ¤rke der europÃ¤ischen Zusammenarbeit und die LeistungsfÃ¤higkeit des Innovations- und Industriestandortes Deutschland. "Wir kÃ¶nnen zurecht sagen: Wir sind Raumfahrtnation. Deutschland war von Beginn an starker Partner."



Auch ein Sternsensor zur Navigation und Sensoren zur Messung der Strahlung stammten aus Deutschland. "Hinter all dem steht auch mein Haus, das mit seiner FÃ¶rderung Deutschland zum Top-Raumfahrttechnologieland gemacht hat." Dass Europa nur wenige Raketenstarts unternimmt und wenige Satelliten im All hat, sieht BÃ¤r nicht als Problem. Entscheidend seien nicht nur Zahl von Starts und Landungen, sondern die LeistungsfÃ¤higkeit unserer Satellitensysteme. "Das europÃ¤ische Galileo-Satellitennavigationssystem ist prÃ¤ziser als alle anderen vergleichbaren Systeme, darunter auch GPS", sagte BÃ¤r. Auch das europÃ¤ische Copernicus-Programm gelte als "Goldstandard" unter den Erdbeobachtungsprogrammen. "Satelliten sind unsere Augen im All. FÃ¼r unsere SouverÃ¤nitÃ¤t ist Raumfahrt unerlÃ¤sslich, dazu gehÃ¶rt auch der souverÃ¤ne Zugang zum All." Man arbeite "mit Hochdruck" an neuen TrÃ¤gerraketen, um mehr Satelliten ins All zu bringen.

