Astronauten von Artemis-2-Mission nach Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde

Raumkapsel Orion bei Landung

Die Astronauten der Artemis-2-Mission sind nach der erfolgreichen Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde. Die Orion-Raumkapsel mit der vierkÃ¶pfigen Crew an Bord landete wie geplant vor der kalifornischen KÃ¼ste im Pazifischen Ozean.

Die Astronauten der Artemis-2-Mission sind nach der erfolgreichen Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde. Die Orion-Raumkapsel mit der vierkÃ¶pfigen Crew an Bord landete wie geplant am Freitagnachmittag um 17.07 Uhr (Ortszeit; Samstag 02.07 Uhr MESZ) vor der kalifornischen KÃ¼ste im Pazifischen Ozean, wie Live-Aufnahmen der US-WeltraumbehÃ¶rde Nasa zeigten. Abgebremst worden war die Raumkapsel unter anderem von mehreren Fallschirmen.



Der RÃ¼ckflug zum Abschluss der zehntÃ¤gigen Mission hatte unter extremen Bedingungen stattgefunden: Beim Wiedereintritt in die ErdatmosphÃ¤re mit einer Geschwindigkeit von mehr als 38.000 Stundenkilometern war das Orion-Raumschiff Temperaturen von mehr als 2700 Grad Celsius ausgesetzt - eine riesige Herausforderung fÃ¼r den Hitzeschild. Wie erwartet wurde dabei die Kommunikation zwischen Kontrollzentrum und Raumkapsel fÃ¼r rund sechs Minuten unterbrochen.



Die US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen hatten ihre Mission am 1. April begonnen. In ihrem Verlauf waren sie weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor. Zudem sammelten sie wertvolle wissenschaftliche Daten, um kÃ¼nftige bemannte Mondlandungen vorzubereiten.



FÃ¼r das Jahr 2028 strebt die Nasa erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet.