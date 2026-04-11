Lifestyle

Astronauten von Artemis-2-Mission nach Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde

  • AFP - 11. April 2026, 02:22 Uhr
Bild vergrößern: Astronauten von Artemis-2-Mission nach Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde
Raumkapsel Orion bei Landung
Bild: AFP

Die Astronauten der Artemis-2-Mission sind nach der erfolgreichen Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde. Die Orion-Raumkapsel mit der vierkÃ¶pfigen Crew an Bord landete wie geplant vor der kalifornischen KÃ¼ste im Pazifischen Ozean.

Die Astronauten der Artemis-2-Mission sind nach der erfolgreichen Mond-Umrundung zurÃ¼ck auf der Erde. Die Orion-Raumkapsel mit der vierkÃ¶pfigen Crew an Bord landete wie geplant am Freitagnachmittag um 17.07 Uhr (Ortszeit; Samstag 02.07 Uhr MESZ) vor der kalifornischen KÃ¼ste im Pazifischen Ozean, wie Live-Aufnahmen der US-WeltraumbehÃ¶rde Nasa zeigten. Abgebremst worden war die Raumkapsel unter anderem von mehreren Fallschirmen.

Der RÃ¼ckflug zum Abschluss der zehntÃ¤gigen Mission hatte unter extremen Bedingungen stattgefunden: Beim Wiedereintritt in die ErdatmosphÃ¤re mit einer Geschwindigkeit von mehr als 38.000 Stundenkilometern war das Orion-Raumschiff Temperaturen von mehr als 2700 Grad Celsius ausgesetzt - eine riesige Herausforderung fÃ¼r den Hitzeschild. Wie erwartet wurde dabei die Kommunikation zwischen Kontrollzentrum und Raumkapsel fÃ¼r rund sechs Minuten unterbrochen.

Die US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen hatten ihre Mission am 1. April begonnen. In ihrem Verlauf waren sie weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor. Zudem sammelten sie wertvolle wissenschaftliche Daten, um kÃ¼nftige bemannte Mondlandungen vorzubereiten.

FÃ¼r das Jahr 2028 strebt die Nasa erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Artemis-2-Kapsel im Pazifik gelandet
    Artemis-2-Kapsel im Pazifik gelandet

    Houston (dts Nachrichtenagentur) - Die Astronauten der Artemis-2-Raumfahrtmission sind wieder auf der Erde. Ihre Orion-Kapsel landete am Samstag im Pazifik. Zuletzt wurde die

    Mehr
    Bundestag wirbt bei LÃ¤ndern fÃ¼r Schwimmkurspflicht ab sechs Jahren
    Bundestag wirbt bei LÃ¤ndern fÃ¼r Schwimmkurspflicht ab sechs Jahren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Petitionsausschuss des Bundestags wirbt bei den LÃ¤ndern fÃ¼r die EinfÃ¼hrung einer Schwimmkurspflicht fÃ¼r Kinder ab sechs Jahren. Das

    Mehr
    Woidke verlangt von SPD mehr Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmer
    Woidke verlangt von SPD mehr Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmer

    Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) hat von seiner Partei verlangt, dass sie sich stÃ¤rker fÃ¼r Arbeitnehmer einsetzen soll.

    Mehr
    Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen
    Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen
    Iran-Krieg: US-Inflation springt im MÃ¤rz auf 3,3 Prozent
    Iran-Krieg: US-Inflation springt im MÃ¤rz auf 3,3 Prozent
    Tagelange Demonstrationen in Irland: Regierung lÃ¤dt zu Treffen zur Spritpreiskrise
    Tagelange Demonstrationen in Irland: Regierung lÃ¤dt zu Treffen zur Spritpreiskrise
    Stefano Gabbana tritt als Unternehmenschef zurÃ¼ck - behÃ¤lt aber
    Stefano Gabbana tritt als Unternehmenschef zurÃ¼ck - behÃ¤lt aber "kreative Rolle"
    Hohe Spritpreise: Klingbeil pocht trotz Absage des Kanzlers auf Markteingriffe
    Hohe Spritpreise: Klingbeil pocht trotz Absage des Kanzlers auf Markteingriffe
    Verivox: Fast alle Gemeinden in Deutschland haben InternetlÃ¼cken
    Verivox: Fast alle Gemeinden in Deutschland haben InternetlÃ¼cken
    IW: Reform-Ideen wÃ¼rden Alleinverdiener-Ehen deutlich belasten
    IW: Reform-Ideen wÃ¼rden Alleinverdiener-Ehen deutlich belasten
    Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r Unkrautvernichtung steigen drastisch
    Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r Unkrautvernichtung steigen drastisch
    Wirtschaftsweise befÃ¼rwortet Klimageld statt Spritpreis-Eingriffen
    Wirtschaftsweise befÃ¼rwortet Klimageld statt Spritpreis-Eingriffen
    Trump: StraÃŸe von Hormus wird
    Trump: StraÃŸe von Hormus wird "ziemlich bald" geÃ¶ffnet

    Top Meldungen

    Hohe Spritpreise: Feld fordert Extrazahlung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
    Hohe Spritpreise: Feld fordert Extrazahlung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Entlastung von den hohen Energiepreisen spricht sich der Ã–konom Lars Feld fÃ¼r eine Extra-Zahlung an BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger aus. "Einige

    Mehr
    Krisengipfel-Streit: Audretsch wirft Merz Kontrollverlust vor
    Krisengipfel-Streit: Audretsch wirft Merz Kontrollverlust vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kontrollverlust

    Mehr
    Klingbeil gegen Steuerzuschuss fÃ¼r BÃ¼rgergeld-Gesundheitskosten
    Klingbeil gegen Steuerzuschuss fÃ¼r BÃ¼rgergeld-Gesundheitskosten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) steht dem grÃ¶ÃŸten Reformvorschlag der Expertenkommission fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts