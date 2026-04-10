Bundesregierung vor angekÃ¼ndigter Ukraine-Feuerpause skeptisch

Frontverlauf in der Ukraine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat mit ZurÃ¼ckhaltung auf die durch Russland angekÃ¼ndigte 32-stÃ¼ndige Feuerpause reagiert. "Wir haben das zur Kenntnis genommen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag der dts Nachrichtenagentur.



Auf die Frage, ob man dem russischen PrÃ¤sidenten glaube, dass er die Waffen Ã¼bers Wochenende schweigen lÃ¤sst, sagte Hille: "Glauben ist in der Politik so eine mittelmÃ¤ÃŸig gute Kategorie". Allerdings sei "natÃ¼rlich jede Stunde, in der die Waffen Schweigen, eine gute Stunde", so der Sprecher weiter.



Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hatte am Donnerstag fÃ¼r die orthodoxen Ostertage eine 32-stÃ¼ndige Feuerpause im Krieg Russlands gegen die Ukraine verkÃ¼ndet. Diese soll demnach fÃ¼r den Zeitraum von 16:00 Uhr am 11. April bis zum Ende des 12. Aprils andauern. Auch im vergangenen Jahr hatte Putin zu Ostern eine Feuerpause ausgerufen. Russland und die Ukraine hatten sich schlieÃŸlich gegenseitig VorwÃ¼rfe gemacht, die Waffenruhe gebrochen zu haben.

