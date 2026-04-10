Urteil in Bayern: Anlasslose Grenzkontrollen von Frau in 2022 und 2023 rechtswidrig

Kontrollstelle an deutsch-Ã¶sterreichischer Grenze

Anlasslose Personenkontrollen einer Deutschen an der Grenze zu Ã–sterreich in den Jahren 2022 und 2023 sind laut einem Urteil aus Bayern rechtswidrig gewesen. Die BegrÃ¼ndung durch das Bundesinnenministerium war demnach nicht substantiiert genug.

Mehrere anlasslose Personenkontrollen einer Deutschen an der Grenze zu Ã–sterreich in den Jahren 2022 und 2023 sind laut einem Urteil aus Bayern rechtswidrig gewesen. Die vom Bundesinnenministerium in seinen Anordnungsschreiben fÃ¼r die fraglichen ZeitrÃ¤ume angegebene BegrÃ¼ndung genÃ¼ge den europarechtlichen Anforderungen nicht, entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in MÃ¼nchen nach eigenen Angaben vom Freitag. Die Frau sei zu Unrecht in ihrem Recht auf FreizÃ¼gigkeit eingeschrÃ¤nkt worden. (Az. 10 BV 25.901).



Kontrollen an den Binnengrenzen im sogenannten Schengenraum dÃ¼rfen nur in Ausnahmesituationen vorÃ¼bergehend wieder eingefÃ¼hrt werden, wenn die Ã¶ffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit bedroht sind. Nationale Regierungen mÃ¼ssen dies darlegen, das gilt auch bei VerlÃ¤ngerungen. FÃ¼r den vorliegenden Zeitraum habe das Bundesinnenministerium dies aber "nicht substantiiert" getan, stellte der Verwaltungsgerichtshof fest.



Demnach begrÃ¼ndete das Ministerium die VerlÃ¤ngerung von Grenzkontrollen jeweils mit einer "weiterhin" hohen sogenannten SekundÃ¤rmigration von FlÃ¼chtlingen innerhalb der EU und eine daraus resultierenden Belastung von AufnahmekapazitÃ¤ten. Dies genÃ¼ge nicht den Anforderungen, wie sie im sogenannten Schenger Grenzkodex und durch Urteile des EuropÃ¤ischen Gerichtshofs (EuGH) definiert worden seien. Bei VerlÃ¤ngerungen sei es rechtlich nÃ¶tig, eine "neue ernsthafte Bedrohung" geltend zu machen.



Bei der KlÃ¤gerin handelt es sich nach Gerichtsangaben um eine deutsche StaatsangehÃ¶rige, die im April 2022 sowie im Februar und MÃ¤rz 2023 insgesamt viermal bei der Einreise von Bundespolizisten kontrolliert wurde. Sie lebte damals in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt Wien, fuhr aber mehrfach mit Bus oder Bahn zu ihrem frÃ¼heren Wohnort nach MÃ¼nchen.



Bereits im MÃ¤rz vergangenen Jahres hatte das hÃ¶chste Verwaltungsgericht in Bayern in einem anderen Fall ganz Ã¤hnlich entschieden. Damals gab es der Klage eines Ã¶sterreichischen StaatsbÃ¼rger gegen eine anlasslose Grenzkontrolle im Juni 2022 statt und stufte diese als rechtswidrig ein.



Die KlÃ¤gerin im aktuellen Fall war vor dem Verwaltungsgericht MÃ¼nchen in erster Instanz gescheitert, in der Berufung setzte sie sich vor dem Verwaltungsgerichtshof nun aber gegen die Bundesrepublik Deutschland durch. RechtskrÃ¤ftig ist das Urteil noch nicht. Die Bundesregierung kann noch Rechtsmittel am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.



Die Abschaffung von Grenzkontrollen in der EU gilt als eine zentrale Errungenschaft im europÃ¤ischen Integrationsprozess. Gleichwohl wichen Mitgliedstaaten laut EU-Kommission seit 2006 in hunderten FÃ¤llen von diesem Prinzip ab. Sie muss informiert werden, hat aber kein Vetorecht.