Gewaltsamer Tod von 20-JÃ¤hrigem nach Abifeier: Bielefelder Urteil rechtskrÃ¤ftig

Justitia

Das Urteil im Fall des gewaltsamen Todes eines 20-JÃ¤hrigen bei einer Auseinandersetzung nach einer Abiturfeier im nordrhein-westfÃ¤lischen Bad Oeynhausen ist rechtskrÃ¤ftig. Das teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit.

Das Urteil im Fall des gewaltsamen Todes eines 20-JÃ¤hrigen bei einer Auseinandersetzung nach einer Abiturfeier im nordrhein-westfÃ¤lischen Bad Oeynhausen ist rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestÃ¤tigte nach Angaben vom Freitag das Urteil des Landgerichts Bielefeld vom Mai 2025. Es hatte den damals 19-jÃ¤hrigen Angeklagten unter anderem wegen versuchten Totschlags und KÃ¶rperverletzung zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt.



Nach den Urteilsfeststellungen kam es im Juni 2024 am Rande einer Abiturfeier in einem Park in Bad Oeynhausen zu einem Streit zwischen dem 19-JÃ¤hrigen und dem 20-jÃ¤hrigen Opfer. Der GeschÃ¤digte wich zurÃ¼ck und stÃ¼rzte dabei zu Boden.Â



Der syrische Angeklagte trat anschlieÃŸend mit erheblicher Wucht auf den Kopf und den KÃ¶rper des am Boden liegenden 20-JÃ¤hrigen ein und nahm dabei dessen Tod in Kauf. Das Opfer starb kurze Zeit spÃ¤ter in einem Krankenhaus.Â



Das Gericht wertete die Tat dennoch nur als versuchten Totschlag. Es konnte nicht ausschlieÃŸen, dass die tÃ¶dliche Verletzung des 20-JÃ¤hrigen bereits durch den vorausgegangenen Sturz entstand, zu einem Zeitpunkt, als der Angeklagte noch keinen TÃ¶tungsvorsatz gefasst hatte.



Hintergrund der Tat war laut frÃ¼heren Gerichtsangaben, dass der Angeklagte beobachtete, wie der 20-JÃ¤hrige mit Freunden Kokain konsumierte - und selbst etwas davon abhaben wollte. Daraus habe sich die Auseinandersetzung entwickelt.



Der BGH verwarf demnach die Revision des Angeklagten. Rechtsfehler zu dessen Nachteil wurden nicht festgestellt. Das Urteil ist damit rechtskrÃ¤ftig.