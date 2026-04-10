Papier sieht Wehrpflichtgesetz als "eindeutig verfassungswidrig"

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here PrÃ¤sident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-JÃ¼rgen Papier, kritisiert das Wehrpflichtgesetz von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in scharfer Form.



"Das ist fÃ¼r mich ein Musterbeispiel einer handwerklich vÃ¶llig unzulÃ¤nglichen Gesetzgebung", sagte Papier der "Welt am Sonntag". "Ich bin ehrlich gesagt wirklich fassungslos, wie dieser Paragraf 3 Absatz 2 Wehrpflichtgesetz nicht nur das zustÃ¤ndige Ressort des Verteidigungsministers, sondern auch das Justiz- und das Innenministerium, die alle auch fÃ¼r die Wahrung der Verfassung zustÃ¤ndig sind, hat passieren kÃ¶nnen. Entweder hat man es Ã¼bersehen oder, fast noch schlimmer, vÃ¶llig falsch eingeschÃ¤tzt."



Das Wehrpflichtgesetz war am 1. Januar in Kraft getreten, unter anderem mit einem geÃ¤nderten Paragrafen 3 Absatz 2. Der legt fest, dass MÃ¤nner nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung der Bundeswehr einzuholen haben, "wenn sie die Bundesrepublik Deutschland lÃ¤nger als drei Monate verlassen wollen". Das gilt, bis sie 45 Jahre alt sind. Die Vorschrift ergÃ¤be nur dann Sinn, wenn eine Wehrpflicht existierte, urteilt der Staatsrechtsprofessor, die Ã¼berwacht werden mÃ¼sste. Die gibt es aber derzeit nicht, der Dienst ist freiwillig. Die Genehmigungspflicht sei ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheitsrechte, ohne Wehrpflicht sinnfrei und damit "eindeutig verfassungswidrig", so Papier.



Auch die am Donnerstag vom Wehrressort vorgestellte Korrektur, wonach die gesetzliche Genehmigungspflicht per Verwaltungsvorschrift ausgesetzt wird, hÃ¤lt Papier fÃ¼r unzureichend. "Meine Empfehlung wÃ¤re, dass man im Gesetz klarstellt, dass der Paragraf 3 Absatz 2 erst dann gilt, wenn eine aktuelle Wehrpflicht eingefÃ¼hrt ist", sagte der Professor. "Denn es gehÃ¶rt zum Rechtsstaat, dass geltende Gesetze auch angewendet werden, also die Exekutive nicht einfach sagen kann, wann, wie oder ob sie ein Gesetz Ã¼berhaupt anwendet." Eine Aussetzung der Genehmigungspflicht per Verwaltungsvorschrift sei eine "rechtsstaatlich sehr zweifelhafte" Vorgehensweise.



Insgesamt sei der Vorgang keine Lappalie, sagte der Staatsrechtler. "Gerade nach unseren Erfahrungen mit der Begrenzung der Ausreisefreiheit in frÃ¼heren Unrechtssystemen sollten wir sehr wachsam sein, wenn es um derlei Begrenzungen geht", so Papier. Seine Sorge: Der Staat mache sich "mit so einer unsinnigen Vorschrift zunehmend unglaubwÃ¼rdig. Das ist meine BefÃ¼rchtung."

