Politbarometer: AfD bÃ¼ÃŸt ein - GrÃ¼ne legen zu

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im ZDF-Politbarometer bÃ¼ÃŸt die AfD in der WÃ¤hlergunst ein.



Wenn am nÃ¤chsten Sonntag tatsÃ¤chlich Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤me die Partei in der neuesten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 24 Prozent (-1). Die GrÃ¼nen gewinnen dagegen einen Punkt und klettern auf 13 Prozent.



Die restlichen Parteien zeigen keine VerÃ¤nderung. Die Union bleibt bei 26 Prozent, die SPD deutlich dahinter bei 15 Prozent. Die Linke kommt weiter auf zehn Prozent, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Parteien zusammengenommen bei zwÃ¶lf Prozent stehen.

