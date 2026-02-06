Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im ZDF-Politbarometer bÃ¼ÃŸt die AfD in der WÃ¤hlergunst ein.
Wenn am nÃ¤chsten Sonntag tatsÃ¤chlich Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤me die Partei in der neuesten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 24 Prozent (-1). Die GrÃ¼nen gewinnen dagegen einen Punkt und klettern auf 13 Prozent.
Die restlichen Parteien zeigen keine VerÃ¤nderung. Die Union bleibt bei 26 Prozent, die SPD deutlich dahinter bei 15 Prozent. Die Linke kommt weiter auf zehn Prozent, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Parteien zusammengenommen bei zwÃ¶lf Prozent stehen.
Lifestyle
Politbarometer: AfD bÃ¼ÃŸt ein - GrÃ¼ne legen zu
- dts - 6. Februar 2026, 07:13 Uhr
.
