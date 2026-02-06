Blitzeis legt Betrieb am Flughafen BER weiter lahm

Flughafen BER (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am Berliner Flughafen BER kÃ¶nnen auch am frÃ¼hen Freitagmorgen zunÃ¤chst keine Maschinen starten.



Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen seien aktuell weder Starts noch Landungen mÃ¶glich, teilte der Betreiber am Freitag mit. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die FlugbetriebsflÃ¤chen die komplette Nacht Ã¼ber mit Enteisungsmittel behandelt, jedoch erfolglos, da sie weiterhin spiegelglatt seien. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kÃ¶nne, sei derzeit unklar.



Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitern sei der Flugbetrieb vorÃ¼bergehend eingestellt worden. Passagiere werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise regelmÃ¤ÃŸig zu prÃ¼fen. Bereits am Vorabend waren aufgrund von Blitzeis keine Starts und Landungen mÃ¶glich gewesen.



Schon im Laufe des Donnerstags hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. ZunÃ¤chst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde in Anspruch, sodass der erste Flieger erst am spÃ¤ten Vormittag abhob. Im Flugplan kam es anschlieÃŸend zu erheblichen VerzÃ¶gerungen und zahlreichen AusfÃ¤llen. FluggÃ¤ste mussten zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

