Pastewka war in Eichhorn statt in Anke Engelke verknallt

Anke Engelke und Bastian Pastewka (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka hat sich von der "dÃ¼mmsten Phishing-Mail Ã¼berhaupt" ins Bockshorn jagen lassen. "Es ging um mein Konto und ich habe sofort bei meiner Bank angerufen, um meine PIN-Nummern zu sperren", sagte Pastewka der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ). "Die wollten mich in irgendeinen obskuren Finanzdeal quatschen."



Der Kundenbetreuerin gegenÃ¼ber habe Pastewka auf die gefÃ¤lschte E-Mail verwiesen, woraufhin diese "rÃ¼mpf-nasig" nachgehakt habe: "Herr Pastewka, sind Sie auf eine Phishing-Mail reingefallen? Mit dem Unterton: Meine GÃ¼te, wir hÃ¤tten Sie eigentlich fÃ¼r schlauer gehalten. Ich habe mir die Mail noch mal angeguckt und gesagt: Die sieht schon ziemlich echt aus. Nein, sieht sie nicht, hat die Frau gesagt, und mir eine richtige Mail von der Bank geschickt. Kein Unterschied."



Die TÃ¼cken des Internets lernt der Komiker auch beim Googeln kennen. Wenn er seinen eigenen Namen eingebe, so Pastewka, dann "denkt man, ich heiÃŸe Bastian Pastewka-Schlaganfall. Das stand bei mir immer ganz oben, sogar mit so einem Bindestrich. Wenn man draufklickt, erfÃ¤hrt man, dass Bastian Pastewka bislang keinen Schlaganfall hatte. Das hat mich immer sehr beruhigt. Man soll ja nicht Ã¼ber Google seinen Gesundheitszustand checken."



Auf die hÃ¤ufig gestellte Google-Frage, ob er und Anke Engelke je ein Paar gewesen seien, antwortete Pastewka: "Nach unserer Serie `Perfekt verpasst` kÃ¶nnte man das denken. Aber wir waren es nie." Auch als Kind sei er zwar Fan des ZDF-Ferienprogramms gewesen, habe aber nie fÃ¼r die Moderatorin Anke Engelke geschwÃ¤rmt. "Ich war in Puschel, das Eichhorn verknallt", gestand Pastewka. "Aber nicht in Anke, die Puschel anmoderiert hat."

