In Italien werden am Freitagabend (20.00 Uhr) die Olympischen Winterspiele erÃ¶ffnet. Insgesamt findet die groÃŸe Auftaktshow zeitgleich an vier verschiedenen Orten statt, an denen im Laufe der kommenden zwei Wochen die WettkÃ¤mpfe ausgetragen werden. Zentrum der unter dem Motto "Harmonie" stehenden Show ist das berÃ¼hmte San-Siro-Stadion in Mailand.
Zu den auftretenden Musikern gehÃ¶ren der einheimische Tenor Andrea Bocelli und US-Popdiva Mariah Carey. Die eigentlichen Stars aber sollen die Sportler sein: Rund 2900 Athletinnen und Athleten wollen ins Stadion einziehen - sie werden von 6000 Polizisten und 2000 MilitÃ¤rangehÃ¶rigen bewacht. Die deutschen FahnentrÃ¤ger sind Eishockeystar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid. Die Olympischen Spiele enden am 22. Februar.
Lifestyle
Olympische Winterspiele starten mit ErÃ¶ffnungsshow an gleich vier Orten
- AFP - 6. Februar 2026, 04:00 Uhr
