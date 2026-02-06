Ex-BundesauÃŸenministerin Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab

Baerbock Mitte Januar in London

Die PrÃ¤sidentin der UN-Generalversammlung und frÃ¼here BundesauÃŸenministerin Annalena Baerbock (GrÃ¼ne) hat einen Boykott der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 abgelehnt. Ein Boykott "wÃ¼rde ja auch Kanada und Mexiko treffen, die ebenso Ausrichter sind", sagte Baerbock den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Freitagsausgaben). Sie halte nichts davon, "notwendige politische Debatten auf dem RÃ¼cken von Sportlerinnen und Sportlern auszutragen, die jahrelang auf eine Meisterschaft hingearbeitet haben."Â



Baerbock rief allerdings VerbÃ¤nde und Politik zu bedachtem Handeln auf. VerbÃ¤nde und FunktionÃ¤re stÃ¼nden "im Rahmen von sportlichen GroÃŸereignissen in der Pflicht, dass ihre eigenen Vergabekriterien wie Pressefreiheit, Nichtdiskriminierung oder auch Einreisebestimmungen nicht mit FÃ¼ÃŸen getreten werden", sagte Baerbock. "Auf der Ebene gibt es natÃ¼rlich auch eine politische Verantwortung, sich nicht als Claqueur auf den RÃ¤ngen instrumentalisieren zu lassen, sondern sich vielmehr auch im Vorfeld klar zu positionieren", fÃ¼gte sie hinzu.



Distanziert reagierte Baerbock auf den VorstoÃŸ des PrÃ¤sidenten des WeltfuÃŸballverbandes FIFA, Gianni Infantino, Russland wieder zu internationalen FuÃŸball-Turnieren zuzulassen. "Meines Wissens ist der russische Angriffskrieg leider noch nicht beendet", sagte Baerbock.



Im Zusammenhang mit den US-Drohungen gegenÃ¼ber GrÃ¶nland hatten mehrere Politiker einen Boykott der WM ins Spiel gebracht. Die Bundesregierung sprach sich dagegen aus. Sie halte dies "nicht fÃ¼r den richtigen Weg", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer. "Politische Auseinandersetzungen sollte man auf politischer Ebene austragen und den Sport entsprechend den Sport sein lassen."



Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Deutschland hat sich qualifiziert.