Griechenland will Wartezeiten an antiken StÃ¤tten durch Onlineportal verkÃ¼rzen

Griechenland will die Wartezeiten an antiken StÃ¤tten verkÃ¼rzen: Das griechische Kulturministerium hat dafÃ¼r am Donnerstag ein Onlineportal zum Kauf von elektronischen Tickets vorgestellt. Ab dem 1. April kÃ¶nnen demnach Ã¼ber die Website Hellenic Heritage (hh.gr) Tickets fÃ¼r mehr als hundert archÃ¤ologische StÃ¤tten und Museen erworben werden. Die Internetseite soll zudem Informationen zu mehr als 350 historischen StÃ¤tten in acht Sprachen bereitstellen.
Kulturministerin Lina Mendoni kÃ¼ndigte an, dass Menschen mit Behinderung bei der Buchung von Tickets die MÃ¶glichkeit hÃ¤tten, die Nutzung eines Aufzugs, Lifts oder Rollstuhls auszuwÃ¤hlen.
Griechenland arbeitet seit Jahren an einem umfassenden elektronischen Ticketsystem, um Wartezeiten zu verkÃ¼rzen und Gewinne zu maximieren. Allein fÃ¼r den Besuch der Akropolis seien im vergangenen Jahr rund drei Millionen elektronische Tickets ausgestellt worden, sagte der griechische Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis bei der Vorstellung der Onlineplattform.
Griechenland hatte im Jahr 2024 40,7 Millionen Besucher angezogen - 12,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Tourismusministerium erklÃ¤rte im Dezember, dass wahrscheinlich auch 2025 Rekorde brechen werde.
- AFP - 5. Februar 2026, 17:59 Uhr
