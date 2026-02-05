Linke und GrÃ¼ne empÃ¶rt Ã¼ber Merz-RÃ¼stungsplÃ¤ne mit Golfstaaten

Friedrich Merz am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linke und GrÃ¼ne haben empÃ¶rt auf die AnkÃ¼ndigung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagiert, wieder vermehrt Waffen in die Golfstaaten zu liefern. "Merz fÃ¤llt gnadenlos auf die Propaganda von Kronprinz Mohammed bin Salman rein", sagte Linken-Chef Jan van Aken dem Nachrichtenportal T-Online. Die Bundesregierung schieÃŸe menschenrechtliche Bedenken, die bislang gegolten haben, in den Wind.



Dabei wÃ¼rden die Menschenrechte in Saudi-Arabien weiter mit FÃ¼ÃŸen getreten, so van Aken weiter. "Viele Menschen werden hingerichtet, oft nur wegen Drogendelikten, Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie MÃ¤nner, wer den Prinzen und seinen Hofstaat kritisiert, kommt in den Knast." Er fÃ¼gte hinzu: "Hier wird ein schmutziger Deal gemacht: Waffen gegen immer hÃ¶here Gewinne fÃ¼r deutsche Wirtschaftsbosse."



GrÃ¼nen-Politikerin Sara Nanni warf Merz vor, Regime weiter normalisieren zu wollen, die er fÃ¼r seine "fossile Agenda" brauche. "Das hat mit Sicherheitspolitik wenig zu tun", sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der GrÃ¼nen-Fraktion T-Online. Die Verdachtsmomente, die eine restriktivere Politik begrÃ¼ndeten, seien weiterhin da. Merz rede sich ein, Waffendeals wÃ¼rden Vertrauen schaffen. Das sei typisch fÃ¼r konservativ gefÃ¼hrte Regierungen. Es habe jedoch immer konkrete GrÃ¼nde gegeben, wenn Exporte eingeschrÃ¤nkt worden seien, so Nanni. "Die Bundesregierung hat die Golfstaaten nie unter Generalverdacht gestellt."

