Zahl der EheschlieÃŸungen auf niedrigstem Stand seit 1950

Hochzeitstorte

Die Zahl der EheschlieÃŸungen in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit fast 75 Jahren gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2024 noch 349.200 Ehen geschlossen. Damit hÃ¤tten sich so wenige Menschen das Ja-Wort gegeben wie seit 1950 nicht mehr.



Der Anteil der Verheirateten in der BevÃ¶lkerung liegt mittlerweile unter 50 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. 30Â Jahre zuvor waren demnach noch 60Â Prozent aller Erwachsenen verheiratet.



Ein Grund dafÃ¼r ist den Statistikern zufolge auch, dass Menschen bei ihrer ersten Heirat immer Ã¤lter sind. Das Durchschnittsalter bei der EheschlieÃŸung stieg demnach binnen 30Â Jahren um rund sechs Jahre. Im JahrÂ 2024 waren Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,9Â Jahre alt, MÃ¤nner 35,3Â Jahre.Â



Mehr als drei Viertel (79 Prozent) der 698.400 Ehepartner heirateten 2024 zum ersten Mal, wie die Statistiker weiter mitteilen. Gut 97 Prozent der Ehen schlossen Paare unterschiedlichen Geschlechts und knapp drei Prozent Paare gleichen Geschlechts.Â



Die Zahl der volljÃ¤hrigen ledigen Menschen stieg in den letzten Jahrzehnten gleichzeitig deutlich: EndeÂ 2024 waren 23,1Â MillionenÂ Menschen ab 18Â Jahren nicht verheiratet, verwitwet oder geschieden. 1994 waren nur gut 16 MillionenÂ VolljÃ¤hrige ledig. Der Anteil der Ledigen an der BevÃ¶lkerung ab 18Â Jahren stieg damit binnen 30Â Jahren von 24 auf gut 33Â Prozent.



Allerdings halten Ehen inzwischen auch wieder lÃ¤nger als frÃ¼her: 2024 lag die Durchschnittsdauer einer Ehe bis zur Scheidung bei 14,7Â Jahren. Im JahrÂ 1994 waren Ehepaare bis zur Scheidung im Schnitt noch 12,0Â Jahre verheiratet.



2024 wurden gut 129.300Â Ehen geschieden. Dies war etwas mehr (plus 0,3Â Prozent) als im Vorjahr, als der niedrigste Stand seit der deutschen Vereinigung erreicht wurde.



Im EU-Vergleich wird in Deutschland etwas hÃ¤ufiger geheiratet: Im JahrÂ 2023 gab es hierzulande 4,3Â EheschlieÃŸungen je 1000Â Einwohnerinnen und Einwohner, das waren etwas mehr als im EU-Schnitt (4,0 EheschlieÃŸungen).