Merz will mehr RÃ¼stungsexporte an Golfstaaten ermÃ¶glichen

Friedrich Merz am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Partnerschaft mit den Golfstaaten, besonders auch im Bereich der RÃ¼stung, vertiefen.



Merz sagte am Mittwoch in Berlin vor seiner Reise in die Golfregion, dass die Bundesregierung beschlossen habe, bei RÃ¼stungsexporten "weniger restriktiv" und "berechenbarer" zu agieren. Dies sei ein "wichtiges Signal" fÃ¼r die Zusammenarbeit und solle helfen, "Vertrauen aufzubauen".



Merz erklÃ¤rte, dass die strategische Partnerschaft mit den Golfstaaten in einem "grÃ¶ÃŸeren Zusammenhang" stehe. Er habe bereits Ã¤hnliche Partnerschaften mit Brasilien, SÃ¼dafrika und Indien angestrebt. Die Golfregion sei ein "logischer nÃ¤chster Schritt". Ziel sei es, ein "Netz von Partnerschaften" zu schaffen, das "einseitige AbhÃ¤ngigkeiten" abbaue und "neue MÃ¶glichkeiten" erÃ¶ffne.



Ein weiterer Schwerpunkt der Reise sei die StÃ¤rkung der bilateralen Beziehungen, insbesondere zu Saudi-Arabien. Die "Vision 2030" des Kronprinzen bin Salman mache das Land zu einem "attraktiven Markt" fÃ¼r die deutsche Industrie. Merz hob die Bedeutung der Freihandelsverhandlungen der EU mit dem Golf hervor und bekrÃ¤ftigte die Notwendigkeit, die Lieferketten bei Ã–l und Gas zu diversifizieren. Auch die Themen Frieden und Sicherheit in der Region stÃ¼nden auf der Agenda, gerade auch im Hinblick auf die Entwicklungen im Iran.



Merz wird bei seiner Reise am Mittwochabend zunÃ¤chst GesprÃ¤che in Saudi-Arabien fÃ¼hren. FÃ¼r Donnerstag und Freitag sind weitere Termine in Katar und Saudi-Arabien vorgesehen. Am Freitagabend will der Kanzler dann zurÃ¼ck in Deutschland sein.

