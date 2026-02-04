2,2 Millionen Tiere: Saudi-Arabien fÃ¼hrt offizielle PÃ¤sse fÃ¼r Kamele ein

Kamele und ihre Schatten in Saudi-Arabien

Kamele sind in Saudi-Arabien sehr beliebt und geschÃ¤tzt - nun will das KÃ¶nigreich eigens PÃ¤sse fÃ¼r die Tiere einfÃ¼hren. Ein Beispiel-Dokument wurde vom Ministerium fÃ¼r Umwelt, Wasser und Landwirtschaft verÃ¶ffentlicht: Es handelt sich um einen grÃ¼nen Pass mit dem Staatswappen und einem goldenen Kamelbild.Â



Durch die Ausgabe der PÃ¤sse sollten die wertvollen Herden besser verwaltet und der Handel mit den teilweise extrem teuren Kamelen besser Ã¼berwacht werden, erklÃ¤rte das Ministerium am Dienstag. Zudem solle eine verlÃ¤ssliche Datenbank fÃ¼r Kamele aufgebaut werden. Laut offiziellen Angaben gab es in Saudi-Arabien 2024 rund 2,2 Millionen Kamele.



Kamele sind auf der arabischen Halbinsel nicht nur seit langem ein wichtiges Transportmittel. Sie verleihen ihren Besitzern auch Status, es gibt eine lukrative Zuchtindustrie. Auch werden in Saudi-Arabien jÃ¤hrlich SchÃ¶nheitswettbewerbe fÃ¼r Kamele organisiert, in denen oft hunderttausende Dollar fÃ¼r die Tiere ausgegeben werden, was auch Kriminelle auf den Plan ruft.



Vor allem SchÃ¶nheitsoperationen an den Tieren werden zunehmend ausgefÃ¼hrt - obwohl hohe Strafen darauf stehen. Weit verbreitet sind unter anderem Eingriffe an den "Mundwinkeln" und den HÃ¶ckern der Kamele.