Lifestyle

2,2 Millionen Tiere: Saudi-Arabien fÃ¼hrt offizielle PÃ¤sse fÃ¼r Kamele ein

  • AFP - 4. Februar 2026, 14:19 Uhr
Bild vergrößern: 2,2 Millionen Tiere: Saudi-Arabien fÃ¼hrt offizielle PÃ¤sse fÃ¼r Kamele ein
Kamele und ihre Schatten in Saudi-Arabien
Bild: AFP

Kamele sind in Saudi-Arabien sehr beliebt und geschÃ¤tzt - nun will das KÃ¶nigreich eigens PÃ¤sse fÃ¼r die Tiere einfÃ¼hren. Es handelt sich um einen grÃ¼nen Pass mit dem Staatswappen und einem goldenen Kamelbild.

Kamele sind in Saudi-Arabien sehr beliebt und geschÃ¤tzt - nun will das KÃ¶nigreich eigens PÃ¤sse fÃ¼r die Tiere einfÃ¼hren. Ein Beispiel-Dokument wurde vom Ministerium fÃ¼r Umwelt, Wasser und Landwirtschaft verÃ¶ffentlicht: Es handelt sich um einen grÃ¼nen Pass mit dem Staatswappen und einem goldenen Kamelbild.Â 

Durch die Ausgabe der PÃ¤sse sollten die wertvollen Herden besser verwaltet und der Handel mit den teilweise extrem teuren Kamelen besser Ã¼berwacht werden, erklÃ¤rte das Ministerium am Dienstag. Zudem solle eine verlÃ¤ssliche Datenbank fÃ¼r Kamele aufgebaut werden. Laut offiziellen Angaben gab es in Saudi-Arabien 2024 rund 2,2 Millionen Kamele.

Kamele sind auf der arabischen Halbinsel nicht nur seit langem ein wichtiges Transportmittel. Sie verleihen ihren Besitzern auch Status, es gibt eine lukrative Zuchtindustrie. Auch werden in Saudi-Arabien jÃ¤hrlich SchÃ¶nheitswettbewerbe fÃ¼r Kamele organisiert, in denen oft hunderttausende Dollar fÃ¼r die Tiere ausgegeben werden, was auch Kriminelle auf den Plan ruft.

Vor allem SchÃ¶nheitsoperationen an den Tieren werden zunehmend ausgefÃ¼hrt - obwohl hohe Strafen darauf stehen. Weit verbreitet sind unter anderem Eingriffe an den "Mundwinkeln" und den HÃ¶ckern der Kamele.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz will in Abu Dhabi nicht bei Ukraine-GesprÃ¤chen vorbeischauen
    Merz will in Abu Dhabi nicht bei Ukraine-GesprÃ¤chen vorbeischauen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Rande seiner Reise in die Golfregion nicht persÃ¶nlich bei den Friedensverhandlungen zwischen der

    Mehr
    Merz nach Saudi-Arabien abgereist
    Merz nach Saudi-Arabien abgereist

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Mittwochmittag zu seiner Reise in die Golfregion aufgebrochen. Der Besuch soll nach Angaben der

    Mehr
    Tod von Zugbegleiter: Bundesverkehrsminister fordert mehr Schutz fÃ¼r Bahnpersonal
    Tod von Zugbegleiter: Bundesverkehrsminister fordert mehr Schutz fÃ¼r Bahnpersonal

    Nach dem Tod eines Zugbegleiters nach einem Angriff in einer Regionalbahn in Rheinland-Pfalz hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verstÃ¤rkte SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r

    Mehr
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht
    Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor "neuem WettrÃ¼sten"

    Top Meldungen

    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts