Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Rande seiner Reise in die Golfregion nicht persÃ¶nlich bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland vorbeischauen, die am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi stattfinden.
Im Mittelpunkt der Reise stÃ¼nden andere Themen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Insofern gehe ich nicht davon aus, dass der Bundeskanzler vor Ort an diesen GesprÃ¤chen teilnehmen wird." Man sei aber "Ã¼ber verschiedene KanÃ¤le" sehr eng beteiligt.
GrundsÃ¤tzlich sei es gut, dass die GesprÃ¤che, die zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA stattfinden, jetzt fortgesetzt werden, so Meyer. "Wir unterstÃ¼tzen die Ukraine und begleiten sie in diesem Prozess. Wir stimmen uns da auch sehr eng ab. Wir setzen uns weiter intensiv mit europÃ¤ischen und amerikanischen Partnern dafÃ¼r ein, diesen Krieg wirklich zu einem Ende zu bringen." Man bezweifle allerdings weiter, wie ernsthaft die BemÃ¼hungen Russlands seien, wirklich Schritte in Richtung Frieden zu gehen.
Lifestyle
Merz will in Abu Dhabi nicht bei Ukraine-GesprÃ¤chen vorbeischauen
- dts - 4. Februar 2026, 14:17 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Rande seiner Reise in die Golfregion nicht persÃ¶nlich bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland vorbeischauen, die am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi stattfinden.
Weitere Meldungen
Kamele sind in Saudi-Arabien sehr beliebt und geschÃ¤tzt - nun will das KÃ¶nigreich eigens PÃ¤sse fÃ¼r die Tiere einfÃ¼hren. Ein Beispiel-Dokument wurde vom Ministerium fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Mittwochmittag zu seiner Reise in die Golfregion aufgebrochen. Der Besuch soll nach Angaben derMehr
Nach dem Tod eines Zugbegleiters nach einem Angriff in einer Regionalbahn in Rheinland-Pfalz hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verstÃ¤rkte SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼rMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habeMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brachMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADACMehr