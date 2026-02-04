Lifestyle

Merz will in Abu Dhabi nicht bei Ukraine-GesprÃ¤chen vorbeischauen

  • dts - 4. Februar 2026, 14:17 Uhr
Bild vergrößern: Merz will in Abu Dhabi nicht bei Ukraine-GesprÃ¤chen vorbeischauen
Friedrich Merz am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Rande seiner Reise in die Golfregion nicht persÃ¶nlich bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland vorbeischauen, die am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi stattfinden.

Im Mittelpunkt der Reise stÃ¼nden andere Themen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Insofern gehe ich nicht davon aus, dass der Bundeskanzler vor Ort an diesen GesprÃ¤chen teilnehmen wird." Man sei aber "Ã¼ber verschiedene KanÃ¤le" sehr eng beteiligt.

GrundsÃ¤tzlich sei es gut, dass die GesprÃ¤che, die zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA stattfinden, jetzt fortgesetzt werden, so Meyer. "Wir unterstÃ¼tzen die Ukraine und begleiten sie in diesem Prozess. Wir stimmen uns da auch sehr eng ab. Wir setzen uns weiter intensiv mit europÃ¤ischen und amerikanischen Partnern dafÃ¼r ein, diesen Krieg wirklich zu einem Ende zu bringen." Man bezweifle allerdings weiter, wie ernsthaft die BemÃ¼hungen Russlands seien, wirklich Schritte in Richtung Frieden zu gehen.

