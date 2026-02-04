Staatsakt fÃ¼r Rita SÃ¼ssmuth findet am 24. Februar statt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Staatsakt zu Ehren der verstorbenen Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth soll am 24. Februar stattfinden. Das kÃ¼ndigte BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) am Mittwoch an.
Neben KlÃ¶ckner werden bei dem Staatsakt auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und auf Wunsch der Verstorbenen der Autor und Journalist Heribert Prantl im Bundestag sprechen. Der Staatsakt wird im Beisein der Familie, aller Verfassungsorgane sowie von WeggefÃ¤hrten und weiteren geladenen GÃ¤sten stattfinden.
KlÃ¶ckner wÃ¼rdigte SÃ¼ssmuth als "eine der prÃ¤gendsten Politikerinnen und PersÃ¶nlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte". Sie habe Debatten geÃ¶ffnet und Verantwortung auch zu unbequemen Themen eingefordert, lange bevor sie mehrheitsfÃ¤hig geworden seien. "Mit dem Staatsakt wollen wir nun ihre herausragende politische und gesellschaftliche Lebensleistung wÃ¼rdigen und ihr ein bleibendes Andenken setzen", so KlÃ¶ckner.
Die ehemalige Bundesministerin und BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben.
- dts - 4. Februar 2026, 11:40 Uhr
