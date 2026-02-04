Lifestyle

Studie: Herkunft entscheidet frÃ¼h Ã¼ber Bildungschancen

  • AFP - 4. Februar 2026, 11:36 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Herkunft entscheidet frÃ¼h Ã¼ber Bildungschancen
Kind und Betreuerin mit einem Buch
Bild: AFP

Eltern mit hohem Bildungs- und Einkommensniveau investieren deutlich mehr Zeit und Geld in die FÃ¶rderung ihrer Kinder als sozial schlechter gestellte Eltern. Das geht aus einer am Mittwoch in Wiesbaden verÃ¶ffentlichten Studie des Bundesinstituts fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BIB) hervor. Kinder und Jugendliche aus bildungsferneren Haushalten verbringen demnach durchschnittlich knapp 20 Minuten pro Tag weniger Zeit mit ihren Eltern mit Lesen, Vorlesen, Hausaufgaben oder GesprÃ¤chen als Kinder aus Akademikerhaushalten.

Im Grundschulalter entspreche dieser Unterschied rund zwÃ¶lf Prozent der Unterrichtszeit, hieÃŸ es weiter. Die familiÃ¤re Herkunft bleibe damit ein zentraler Faktor fÃ¼r die Bildungschancen von Kindern in Deutschland.

Auch bei den Ausgaben zeigen sich deutliche Unterschiede. Haushalte in der hÃ¶chsten Einkommensgruppe gÃ¤ben monatlich fast dreimal so viel Geld fÃ¼r Nachhilfe, BÃ¼cher und andere auÃŸerschulische AktivitÃ¤ten pro Kind aus wie Haushalte in der niedrigsten Einkommensgruppe.

Die Unterschiede seien bereits unmittelbar nach der Geburt messbar, hieÃŸ es weiter. Besonders prÃ¤gend seien dabei die ersten Lebensjahre: WÃ¤hrend Eltern im ersten Lebensjahr ihrer Kinder durchschnittlich rund elf Stunden tÃ¤glich mit ihnen verbringen, sinke diese Zeit bis zum Alter von 17 Jahren auf etwa zwei Stunden pro Tag.

"Die Befunde zeigen dringenden Handlungsbedarf, um den Bildungsort Familie fÃ¼r die AusschÃ¶pfung aller Bildungspotenziale zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte BIB-Direktorin Katharina SpieÃŸ. MaÃŸnahmen zur StÃ¤rkung der Familie als Bildungsort sollten demnach insbesondere in den frÃ¼hen Lebensjahren ansetzen. Grundlage der Untersuchung sind Daten der Zeitverwendungserhebung 2022 sowie der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018.

