Britischer Ex-Prinz Andrew zieht aus Luxus-Wohnsitz in Windsor aus

Ex-Prinz Andrew

Nach den jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein ist der britische Ex-Prinz Andrew von seinem luxuriÃ¶sen Wohnsitz in Windsor in das kÃ¶nigliche Anwesen Sandringham im Osten Englands umgezogen.

Kurz nach den jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein ist der britische Ex-Prinz Andrew von seinem luxuriÃ¶sen Wohnsitz in Windsor ausgezogen. Andrew Mountbatten-Windsor sei in das kÃ¶nigliche Anwesen Sandringham in Norfolk im Osten Englands umgezogen, berichtete am Dienstagabend der Sender BBC. Der Bruder von KÃ¶nig Charles III. war bereits im Oktober aufgefordert worden, Windsor zu verlassen. Der Ex-Prinz hatte dort mehr als 20 Jahre mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson gelebt.Â



Der in Ungnade gefallene Prinz wohne nun in Sandringham vorÃ¼bergehend in der Villa Wood Farm Cottage, bis sein permanenter Wohnsitz auf demselben Anwesen, Marsh Farm, renoviert worden sei, berichtete "The Sun". Der Buckingham-Palast bestÃ¤tigte die Angaben auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zunÃ¤chst nicht.



Charles hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein im vergangenen Jahr alle kÃ¶niglichen Titel und Ehren aberkannt. Die US-Australierin Virginia Giuffre hatte den ehemaligen Prinzen beschuldigt, sie als 17-JÃ¤hrige missbraucht zu haben.Â



Der Druck hatte sich seit der VerÃ¶ffentlichung von Millionen weiteren Akten zu Epstein durch das US-Justizministerium am Freitag noch verstÃ¤rkt. Die Akten enthalten unter anderem auch Fotos des damaligen Prinzen, wie dieser Ã¼ber einer am Boden liegenden Frau kniet sowie E-Mails, in denen er Epstein zu "privaten GesprÃ¤chen" in den Buckingham-Palast einlÃ¤dt. Der britische Premier Keir Starmer erklÃ¤rte nach dem Bekanntwerden der neuen Dokumente, Andrew solle vor dem US-Kongress zum Fall Epstein aussagen.



Einem Missbrauchsopfer zufolge soll Epstein sie 2010 nach GroÃŸbritannien geschickt haben, um dort mit Andrew in der Royal Lodge in Windsor Sex zu haben. Andrew hat jegliches Fehlverhalten wiederholt abgestritten. 2022 hatte er eine Abfindung in MillionenhÃ¶he an die Australierin Giuffre gezahlt, ohne seine Schuld einzugestehen. Giuffre nahm sich im vergangenen Jahr das Leben.Â



Der Investmentbanker Epstein starb 2019 in einer GefÃ¤ngniszelle, einen Monat nachdem er unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen worden war.Â Kurz darauf trat der Prinz wegen seiner mutmaÃŸlichen Verbindungen zu Epstein von seinen kÃ¶niglichen Pflichten zurÃ¼ck.Â



Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe.