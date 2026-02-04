Lifestyle

Schenderlein dementiert Dobrindt-Veto zu SportfÃ¶rdergesetz

  • dts - 4. Februar 2026, 10:09 Uhr
Bild vergrößern: Schenderlein dementiert Dobrindt-Veto zu SportfÃ¶rdergesetz
Christiane Schenderlein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsministerin fÃ¼r Sport, Christiane Schenderlein (CDU), hat Berichte Ã¼ber ein Veto von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gegen das geplante SportfÃ¶rdergesetz zurÃ¼ckgewiesen. "Ich wÃ¼rde jetzt nicht sagen, dass es ein Veto ist", sagte Schenderlein den Sendern RTL und ntv. Vielmehr gebe es "an der einen oder anderen Stelle noch KlÃ¤rungsbedarf".

Mit dem SportfÃ¶rdergesetz soll die SpitzensportfÃ¶rderung neu aufgestellt werden. Geplant ist eine unabhÃ¤ngige Sportagentur, die kÃ¼nftig Ã¼ber FÃ¶rderentscheidungen entscheidet. Schenderlein sprach von einem "Paradigmenwechsel" und sagte: "Es soll am Ende wirklich ein gutes Gesetz sein."

Zur Kritik des Deutschen Olympischen Sportbundes sagte die Staatsministerin, es habe "eine breite Diskussion dazu" gegeben, "gerade eben auch durch den DOSB als wichtigsten Sportakteur". Man sei insgesamt "in guten GesprÃ¤chen" mit den beteiligten Ressorts.

Inhaltlich verteidigte Schenderlein die Neuausrichtung der FÃ¶rderung. "Im Leistungssport wird das am Medaillenspiegel gemessen", sagte sie. Die FÃ¶rderung solle kÃ¼nftig stÃ¤rker in die HÃ¤nde von Fachleuten gelegt werden. "Wir legen also die FÃ¶rderung in die HÃ¤nde von Experten."

Zugleich hob Schenderlein die Rolle des Staates bei der Kontrolle hervor. "Es geht um Steuergelder", sagte sie. Diese mÃ¼ssten ordnungsgemÃ¤ÃŸ verwendet werden.

