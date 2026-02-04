ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver

BjÃ¶rn HÃ¶cke

Der CDU-Fraktionschef im ThÃ¼ringer Landtag, Andreas BÃ¼hl, hat das am Mittwoch im Landtag anstehende konstruktive Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) als "absolut durchsichtiges ManÃ¶ver" der AfD kritisiert. Die Partei von AfD-Fraktionschef BjÃ¶rn HÃ¶cke verhalte sich so destruktiv, wie sie in ThÃ¼ringen seit langem bekannt sei, sagte er im Deutschlandfunk. Aussicht auf Erfolg habe das Misstrauensvotum nicht.



In dem konstruktiven Misstrauensvotum stimmt der Erfurter Landtag darÃ¼ber ab, ob der AfD-RechtsauÃŸen HÃ¶cke neuer ThÃ¼ringer MinisterprÃ¤sident wird. HÃ¶cke benÃ¶tigt dafÃ¼r 45 Stimmen, seine Fraktion liegt mit 32 Abgeordneten deutlich unter dieser Zahl. Hintergrund des AfD-Antrags war der Entzug des Doktortitels von Voigt durch die Technische UniversitÃ¤t Chemnitz.



Voigts Anwalt zufolge wird behauptet, dieser habe in seiner Doktorarbeit von ihm zitierte Quellen nicht im Original ausgewertet, sondern blind aus SekundÃ¤rliteratur Ã¼bernommen. Ein selbsternannter "PlagiatsjÃ¤ger", der bereits mit VorwÃ¼rfen gegen mehrere deutsche Politiker fÃ¼r Schlagzeilen sorgte, hatte 2024 entsprechende VorwÃ¼rfe erhoben.



Voigt hÃ¤lt die Entscheidung der UniversitÃ¤t fÃ¼r "nicht nachvollziehbar" und kÃ¼ndigte dagegen Klage vor dem zustÃ¤ndigen Verwaltungsgericht an. Es habe nachgewiesen werden kÃ¶nnen, dass Voigt seine Arbeit vollstÃ¤ndig selbst verfasst habe und die Voraussetzungen fÃ¼r einen Entzug des Doktorgrades nicht vorliegen, erklÃ¤rten seine AnwÃ¤lte.



Die AfD hielt Voigt vor, er sei "nicht mehr vertrauenswÃ¼rdig" und haben dem Freistaat einen schweren Schaden zugefÃ¼gt.



CDU, BSW und SPD bilden in ThÃ¼ringen gemeinsam eine Regierung. Die sogenannte Brombeerkoalition verfÃ¼gt Ã¼ber genau die HÃ¤lfte der Sitze im ThÃ¼ringer Landtag, ihr fehlt damit die absolute Mehrheit. Die Koalition arbeitet mit der Linksfraktion zusammen, um bei notwendigen BeschlÃ¼ssen die fehlende Stimme zu bekommen.Â