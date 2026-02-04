Politik

ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver

  • AFP - 4. Februar 2026, 09:40 Uhr
Bild vergrößern: ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver
BjÃ¶rn HÃ¶cke
Bild: AFP

Der CDU-Fraktionschef im ThÃ¼ringer Landtag, Andreas BÃ¼hl, hat das am Mittwoch im Landtag anstehende konstruktive Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) als 'absolut durchsichtiges ManÃ¶ver' der AfD kritisiert.

Der CDU-Fraktionschef im ThÃ¼ringer Landtag, Andreas BÃ¼hl, hat das am Mittwoch im Landtag anstehende konstruktive Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) als "absolut durchsichtiges ManÃ¶ver" der AfD kritisiert. Die Partei von AfD-Fraktionschef BjÃ¶rn HÃ¶cke verhalte sich so destruktiv, wie sie in ThÃ¼ringen seit langem bekannt sei, sagte er im Deutschlandfunk. Aussicht auf Erfolg habe das Misstrauensvotum nicht.

In dem konstruktiven Misstrauensvotum stimmt der Erfurter Landtag darÃ¼ber ab, ob der AfD-RechtsauÃŸen HÃ¶cke neuer ThÃ¼ringer MinisterprÃ¤sident wird. HÃ¶cke benÃ¶tigt dafÃ¼r 45 Stimmen, seine Fraktion liegt mit 32 Abgeordneten deutlich unter dieser Zahl. Hintergrund des AfD-Antrags war der Entzug des Doktortitels von Voigt durch die Technische UniversitÃ¤t Chemnitz.

Voigts Anwalt zufolge wird behauptet, dieser habe in seiner Doktorarbeit von ihm zitierte Quellen nicht im Original ausgewertet, sondern blind aus SekundÃ¤rliteratur Ã¼bernommen. Ein selbsternannter "PlagiatsjÃ¤ger", der bereits mit VorwÃ¼rfen gegen mehrere deutsche Politiker fÃ¼r Schlagzeilen sorgte, hatte 2024 entsprechende VorwÃ¼rfe erhoben.

Voigt hÃ¤lt die Entscheidung der UniversitÃ¤t fÃ¼r "nicht nachvollziehbar" und kÃ¼ndigte dagegen Klage vor dem zustÃ¤ndigen Verwaltungsgericht an. Es habe nachgewiesen werden kÃ¶nnen, dass Voigt seine Arbeit vollstÃ¤ndig selbst verfasst habe und die Voraussetzungen fÃ¼r einen Entzug des Doktorgrades nicht vorliegen, erklÃ¤rten seine AnwÃ¤lte.

Die AfD hielt Voigt vor, er sei "nicht mehr vertrauenswÃ¼rdig" und haben dem Freistaat einen schweren Schaden zugefÃ¼gt.

CDU, BSW und SPD bilden in ThÃ¼ringen gemeinsam eine Regierung. Die sogenannte Brombeerkoalition verfÃ¼gt Ã¼ber genau die HÃ¤lfte der Sitze im ThÃ¼ringer Landtag, ihr fehlt damit die absolute Mehrheit. Die Koalition arbeitet mit der Linksfraktion zusammen, um bei notwendigen BeschlÃ¼ssen die fehlende Stimme zu bekommen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Washington erneuert Handelsabkommen mit afrikanischen LÃ¤ndern bis Ende des Jahres
    Washington erneuert Handelsabkommen mit afrikanischen LÃ¤ndern bis Ende des Jahres

    Die US-Regierung hat das Handelsabkommen African Growth and Opportunity Act (Agoa) mit dutzenden afrikanischen LÃ¤ndern bis zum Ende des Jahres erneuert. Die Erneuerung gelte

    Mehr
    Pistorius nach Start von Fragebogenaktion zuversichtlich fÃ¼r Verzicht auf Wehrpflicht
    Pistorius nach Start von Fragebogenaktion zuversichtlich fÃ¼r Verzicht auf Wehrpflicht

    Wenige Wochen nach dem Start der Fragebogenaktion zur Erfassung von kÃ¼nftigen Wehrdienstleistenden hat sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zuversichtlich

    Mehr
    Bundeskanzler Merz reist in die Golfregion
    Bundeskanzler Merz reist in die Golfregion

    Friedrich Merz (CDU) bricht am Mittwoch zu seiner ersten Reise als Bundeskanzler in die Golfregion auf. ZunÃ¤chst geht es nach Saudi-Arabien, wo nach Angaben aus Regierungskreisen

    Mehr
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    "Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Rheinland-Pfalz: Schaffner stirbt nach Attacke durch Schwarzfahrer
    Rheinland-Pfalz: Schaffner stirbt nach Attacke durch Schwarzfahrer
    Ermittlungen zu versuchter TÃ¶tung in Baden-WÃ¼rttemberg: Finanzbeamter festgenommen
    Ermittlungen zu versuchter TÃ¶tung in Baden-WÃ¼rttemberg: Finanzbeamter festgenommen
    Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland
    Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug
    Wieder Schnee und Ã¼berfrierender Regen: Behinderungen und UnfÃ¤lle im Nordwesten
    Wieder Schnee und Ã¼berfrierender Regen: Behinderungen und UnfÃ¤lle im Nordwesten

    Top Meldungen

    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung
    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-gefÃ¼hrten Bundesregierung vor, die StÃ¤rkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzÃ¶gern.

    Mehr
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor zu starken Ã„nderungen bei der Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes gewarnt. "Viele Handwerksbetriebe

    Mehr
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das vom MÃ¼nchner Ifo-Institut gemessene GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im Januar leicht verbessert. Es stieg auf -19,6

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts