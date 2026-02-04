Lifestyle

Toter 14-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen: Obduktion bestÃ¤tigt Gewaltverbrechen

  • AFP - 4. Februar 2026, 09:31 Uhr
Bild vergrößern: Toter 14-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen: Obduktion bestÃ¤tigt Gewaltverbrechen
Einsatzfahrzeug mit Blaulicht
Bild: AFP

Der an einem See am Stadtrand von Dormagen tot aufgefundene 14-JÃ¤hrige ist Opfer eines Verbrechens geworden. Er erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei in Neuss und die Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf nach einer Obduktion mitteilten.

Der an einem See am Stadtrand von Dormagen tot aufgefundene 14-JÃ¤hrige ist Opfer eines Verbrechens geworden. Er erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei in Neuss und die DÃ¼sseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstagabend nach der Obduktion der Leiche mitteilten. Der 14-JÃ¤hrige starb demnach infolge dieser Verletzungen. Die Beamten gehen daher von einem TÃ¶tungsdelikt aus. Die Ermittlungen liefen "auf Hochtouren", hieÃŸ es.

Bereits zuvor hatten die Ermittler von einem mÃ¶glichen TÃ¶tungsdelikt gesprochen und die BevÃ¶lkerung um Hinweise gebeten. Die Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf und die Stadt Dormagen lobten jeweils eine Belohnung von 5000 Euro fÃ¼r entscheidende Hinweise aus, insgesamt also 10.000 Euro.Â 

Der 14-JÃ¤hrige war am Mittwoch vor einer Woche leblos von SpaziergÃ¤ngern gefunden worden.Â Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Britischer Ex-Prinz Andrew zieht aus Luxus-Wohnsitz in Windsor aus
    Britischer Ex-Prinz Andrew zieht aus Luxus-Wohnsitz in Windsor aus

    Kurz nach den jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein ist der britische Ex-Prinz Andrew von seinem luxuriÃ¶sen Wohnsitz in

    Mehr
    Schenderlein dementiert Dobrindt-Veto zu SportfÃ¶rdergesetz
    Schenderlein dementiert Dobrindt-Veto zu SportfÃ¶rdergesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsministerin fÃ¼r Sport, Christiane Schenderlein (CDU), hat Berichte Ã¼ber ein Veto von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)

    Mehr
    Schwesig zweifelt an Brandmauer zwischen AfD und CDU
    Schwesig zweifelt an Brandmauer zwischen AfD und CDU

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig hat Zweifel geÃ¤uÃŸert, ob die Abgrenzung der CDU gegenÃ¼ber der AfD nach der

    Mehr
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    "Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Rheinland-Pfalz: Schaffner stirbt nach Attacke durch Schwarzfahrer
    Rheinland-Pfalz: Schaffner stirbt nach Attacke durch Schwarzfahrer
    Ermittlungen zu versuchter TÃ¶tung in Baden-WÃ¼rttemberg: Finanzbeamter festgenommen
    Ermittlungen zu versuchter TÃ¶tung in Baden-WÃ¼rttemberg: Finanzbeamter festgenommen
    Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland
    Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland
    ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver
    ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug

    Top Meldungen

    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung
    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-gefÃ¼hrten Bundesregierung vor, die StÃ¤rkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzÃ¶gern.

    Mehr
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor zu starken Ã„nderungen bei der Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes gewarnt. "Viele Handwerksbetriebe

    Mehr
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das vom MÃ¼nchner Ifo-Institut gemessene GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im Januar leicht verbessert. Es stieg auf -19,6

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts