Der an einem See am Stadtrand von Dormagen tot aufgefundene 14-JÃ¤hrige ist Opfer eines Verbrechens geworden. Er erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei in Neuss und die DÃ¼sseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstagabend nach der Obduktion der Leiche mitteilten. Der 14-JÃ¤hrige starb demnach infolge dieser Verletzungen. Die Beamten gehen daher von einem TÃ¶tungsdelikt aus. Die Ermittlungen liefen "auf Hochtouren", hieÃŸ es.
Bereits zuvor hatten die Ermittler von einem mÃ¶glichen TÃ¶tungsdelikt gesprochen und die BevÃ¶lkerung um Hinweise gebeten. Die Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf und die Stadt Dormagen lobten jeweils eine Belohnung von 5000 Euro fÃ¼r entscheidende Hinweise aus, insgesamt also 10.000 Euro.Â
Der 14-JÃ¤hrige war am Mittwoch vor einer Woche leblos von SpaziergÃ¤ngern gefunden worden.Â Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.Â
Toter 14-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen: Obduktion bestÃ¤tigt Gewaltverbrechen
- AFP - 4. Februar 2026, 09:31 Uhr
Der an einem See am Stadtrand von Dormagen tot aufgefundene 14-JÃ¤hrige ist Opfer eines Verbrechens geworden. Er erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei in Neuss und die Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf nach einer Obduktion mitteilten.
