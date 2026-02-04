Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig hat Zweifel geÃ¤uÃŸert, ob die Abgrenzung der CDU gegenÃ¼ber der AfD nach der kommenden Landtagswahl Bestand haben wird, zugleich aber eine Zusammenarbeit ihrer eigenen Regierung mit der Partei ausgeschlossen. "Ich kann dafÃ¼r nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das nicht so kommen wÃ¼rde", sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf mÃ¶gliche Konstellationen zwischen der CDU und der AfD dem Nachrichtenmagazin Politico.
Zugleich stellte Schwesig klar, dass es mit ihr keine Kooperation mit der AfD geben werde. "Was sicher ist, ist, mit mir wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben", sagte sie. Sie wolle MinisterprÃ¤sidentin "mit einer demokratischen, stabilen Regierung" bleiben.
Inhaltlich positionierte sich Schwesig deutlich gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen. In Mecklenburg-Vorpommern lebten viele Menschen ausschlieÃŸlich von der gesetzlichen Rente, sagte sie. "Und deswegen kann ich KÃ¼rzungen bei der Rente Ã¼berhaupt nicht mittragen", so Schwesig. Dabei gehe es nicht um die Wahl, sondern um die BÃ¼rger.
Schwesig verteidigte zugleich den wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs der SPD. Die Partei stehe fÃ¼r die StÃ¤rkung der Wirtschaft, sichere ArbeitsplÃ¤tze und soziale Sicherheit. Dazu gehÃ¶rten Entlastungen bei Energiepreisen, Investitionen Ã¼ber SondervermÃ¶gen sowie Ausgaben fÃ¼r Bildung. In Mecklenburg-Vorpommern verwies Schwesig auf Wirtschaftswachstum, massive Bildungsinvestitionen und eine gebÃ¼hrenfreie, flÃ¤chendeckende Kindertagesbetreuung.
Mit Blick auf die AfD warnte Schwesig vor einer Regierungsbeteiligung der Partei. "Mit der AfD wird es Chaos geben", sagte sie. Die AfD sei "eine gefÃ¤hrliche Partei", die nicht die Interessen der Menschen in Deutschland, sondern die "von Putin und Trump vertrete" und sich gegen zentrale Alltagsthemen wie Mindestlohn, TariflÃ¶hne und soziale Programme stelle.
Schwesig zweifelt an Brandmauer zwischen AfD und CDU
- dts - 4. Februar 2026, 09:07 Uhr
