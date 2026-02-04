Lifestyle

Schwesig zweifelt an Brandmauer zwischen AfD und CDU

  • dts - 4. Februar 2026, 09:07 Uhr
Bild vergrößern: Schwesig zweifelt an Brandmauer zwischen AfD und CDU
Manuela Schwesig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig hat Zweifel geÃ¤uÃŸert, ob die Abgrenzung der CDU gegenÃ¼ber der AfD nach der kommenden Landtagswahl Bestand haben wird, zugleich aber eine Zusammenarbeit ihrer eigenen Regierung mit der Partei ausgeschlossen. "Ich kann dafÃ¼r nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das nicht so kommen wÃ¼rde", sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf mÃ¶gliche Konstellationen zwischen der CDU und der AfD dem Nachrichtenmagazin Politico.

Zugleich stellte Schwesig klar, dass es mit ihr keine Kooperation mit der AfD geben werde. "Was sicher ist, ist, mit mir wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben", sagte sie. Sie wolle MinisterprÃ¤sidentin "mit einer demokratischen, stabilen Regierung" bleiben.

Inhaltlich positionierte sich Schwesig deutlich gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen. In Mecklenburg-Vorpommern lebten viele Menschen ausschlieÃŸlich von der gesetzlichen Rente, sagte sie. "Und deswegen kann ich KÃ¼rzungen bei der Rente Ã¼berhaupt nicht mittragen", so Schwesig. Dabei gehe es nicht um die Wahl, sondern um die BÃ¼rger.

Schwesig verteidigte zugleich den wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs der SPD. Die Partei stehe fÃ¼r die StÃ¤rkung der Wirtschaft, sichere ArbeitsplÃ¤tze und soziale Sicherheit. Dazu gehÃ¶rten Entlastungen bei Energiepreisen, Investitionen Ã¼ber SondervermÃ¶gen sowie Ausgaben fÃ¼r Bildung. In Mecklenburg-Vorpommern verwies Schwesig auf Wirtschaftswachstum, massive Bildungsinvestitionen und eine gebÃ¼hrenfreie, flÃ¤chendeckende Kindertagesbetreuung.

Mit Blick auf die AfD warnte Schwesig vor einer Regierungsbeteiligung der Partei. "Mit der AfD wird es Chaos geben", sagte sie. Die AfD sei "eine gefÃ¤hrliche Partei", die nicht die Interessen der Menschen in Deutschland, sondern die "von Putin und Trump vertrete" und sich gegen zentrale Alltagsthemen wie Mindestlohn, TariflÃ¶hne und soziale Programme stelle.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Britischer Ex-Prinz Andrew zieht aus Luxus-Wohnsitz in Windsor aus
    Britischer Ex-Prinz Andrew zieht aus Luxus-Wohnsitz in Windsor aus

    Kurz nach den jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein ist der britische Ex-Prinz Andrew von seinem luxuriÃ¶sen Wohnsitz in

    Mehr
    Schenderlein dementiert Dobrindt-Veto zu SportfÃ¶rdergesetz
    Schenderlein dementiert Dobrindt-Veto zu SportfÃ¶rdergesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsministerin fÃ¼r Sport, Christiane Schenderlein (CDU), hat Berichte Ã¼ber ein Veto von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)

    Mehr
    Toter 14-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen: Obduktion bestÃ¤tigt Gewaltverbrechen
    Toter 14-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen: Obduktion bestÃ¤tigt Gewaltverbrechen

    Der an einem See am Stadtrand von Dormagen tot aufgefundene 14-JÃ¤hrige ist Opfer eines Verbrechens geworden. Er erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei in Neuss

    Mehr
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    "Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Rheinland-Pfalz: Schaffner stirbt nach Attacke durch Schwarzfahrer
    Rheinland-Pfalz: Schaffner stirbt nach Attacke durch Schwarzfahrer
    Ermittlungen zu versuchter TÃ¶tung in Baden-WÃ¼rttemberg: Finanzbeamter festgenommen
    Ermittlungen zu versuchter TÃ¶tung in Baden-WÃ¼rttemberg: Finanzbeamter festgenommen
    Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland
    Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland
    ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver
    ThÃ¼ringer CDU nennt Misstrauensvotum gegen Voigt durchsichtiges AfD-ManÃ¶ver
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug
    Baden-WÃ¼rttemberg: 23-JÃ¤hriger stirbt bei ZusammenstoÃŸ von Auto und Zug

    Top Meldungen

    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung
    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-gefÃ¼hrten Bundesregierung vor, die StÃ¤rkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzÃ¶gern.

    Mehr
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor zu starken Ã„nderungen bei der Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes gewarnt. "Viele Handwerksbetriebe

    Mehr
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das vom MÃ¼nchner Ifo-Institut gemessene GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im Januar leicht verbessert. Es stieg auf -19,6

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts