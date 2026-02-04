Amnesty formuliert Erwartungen an Golfreise von Merz

Friedrich Merz am 03.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor seiner am Mittwoch beginnenden Reise in drei Golf-LÃ¤nder fordert Amnesty International Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf, dort die "Achtung universellen Rechts" einzufordern.



"Die Bundesregierung darf nicht immer wieder denselben Fehler machen und zur FÃ¶rderung vermeintlicher `StabilitÃ¤t` ausgerechnet solche Regierungen stÃ¤rken, die systematisch universelle Menschenrechte verletzen", sagte Katja MÃ¼ller-Fahlbusch, Expertin fÃ¼r den Nahen Osten und Nordafrika bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland, dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).



Echte StabilitÃ¤t beruhe auf dem Respekt der Menschenrechte und des VÃ¶lkerrechts, davon kÃ¶nne mit Blick auf die Regierungen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aber nicht die Rede sein, sagte MÃ¼ller-Fahlbusch. Merz will neben diesen beiden LÃ¤ndern Katar besuchen.



"In Saudi-Arabien wurden allein in der ersten JahreshÃ¤lfte 2025 mehr als 180 Menschen hingerichtet, der GroÃŸteil von ihnen wegen Drogendelikten. Das ist ein klarer VerstoÃŸ gegen das VÃ¶lkerrecht", sagte die Vertreterin von Amnesty International. Aktivisten, "die sich fÃ¼r Freiheit und Menschenrechte einsetzen, sitzen nach grob unfairen Verfahren oft jahrzehntelang in Haft oder im Hausarrest". Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate unterdrÃ¼cke nicht nur brutal jegliche Regierungskritik im eigenen Land, sondern trage mit den Waffenlieferungen an die sudanesischen RSF aktiv zu einer der grÃ¶ÃŸten humanitÃ¤ren Katastrophen der Welt bei. "Wenn Bundeskanzler Merz echte StabilitÃ¤t in der Region fÃ¶rdern will, dann muss er diese Punkte ganz offen anprangern und die Achtung universellen Rechts in den Golfstaaten einfordern."



Der auÃŸenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JÃ¼rgen Hardt, warb fÃ¼r mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Golf-Staaten. "Wirtschaftliche Interessen und sicherheitspolitische Notwendigkeiten ergÃ¤nzen sich aus deutscher Sicht nirgends so wie am Golf. Der Kanzler wird offensiv fÃ¼r die InvestitionsmÃ¶glichkeiten in Deutschland werben", sagte Hardt dem "Tagesspiegel".



Ein wichtigstes aktuelles Thema der Merz-Reise werde die Entwicklung im Iran sein, sagte Hardt. FÃ¼r den Bundeskanzler komme es dabei darauf an, die Position der arabischen LÃ¤nder persÃ¶nlich zu erfahren. "Aus deutscher Sicht steht im Mittelpunkt, wie die Aggression des Iran gegenÃ¼ber anderen LÃ¤ndern der Region - insbesondere gegenÃ¼ber Israel - dauerhaft beendet werden kann." Ebenso gehe es darum, "wie das fortgesetzte Morden des iranischen Regimes an der eigenen BevÃ¶lkerung gestoppt werden kann", sagte Hardt.



Adis Ahmetovic, auÃŸenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte dem "Tagesspiegel", die Golf-Region sei "ein wichtiger strategischer Partner - fÃ¼r regionale StabilitÃ¤t ebenso wie fÃ¼r Handel und grÃ¼ne Energie sowie Investitionen und Diplomatie. Gerade die diplomatischen EinflussmÃ¶glichkeiten sind mit Blick auf die Konflikte wie in Gaza, Syrien und im Iran von zentraler Bedeutung. Gleiches gilt fÃ¼r die BemÃ¼hungen um ein Ende des nun seit mehr als 1.000 Tagen andauernden Krieges im Sudan." Mit Blick auf eigene sicherheitspolitische Interessen und europÃ¤ischen Werte gelte es, "Themen, die uns noch trennen, in den GesprÃ¤chen anzusprechen".

