Hardt: Russland nutzt Ukraine-Verhandlungen fÃ¼r Zeitgewinn

JÃ¼rgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenpolitiker der Regierungskoalition haben vor zu hohen Erwartungen an die nÃ¤chste Runde der FriedensgesprÃ¤che von Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi gewarnt.



"Russland zeigt durch seine bewussten Angriffe auf Kiews Energieinfrastruktur, dass der Kreml kein Interesse an Frieden hat, sondern den kalten Winter nutzt, um die Moral des ukrainischen Volkes zu untergraben", sagte der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, JÃ¼rgen Hardt (CDU), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Der Zweck der Verhandlungen ist fÃ¼r Putin der Zeit- und Punktgewinn, sein Ziel bleibt die Unterwerfung der Ukraine und die SchwÃ¤chung des freien Europas." Es sei zu hoffen, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump sich nicht "auf diese Spielchen" einlasse. Es dÃ¼rfe keinen Scheinfrieden geben.



Der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, drÃ¤ngt auf eine Waffenruhe als nÃ¤chsten Schritt und auf eine LÃ¶sung, die der Ukraine nicht Ã¼bergestÃ¼lpt wird. "Entscheidend ist, dass es um einen gerechten und tragfÃ¤higen Frieden geht und nicht um symbolische Formate oder einseitige Arrangements. Bei fehlenden substantiellen Ergebnissen mÃ¼ssen die EuropÃ¤er noch einmal stÃ¤rker weitere SanktionsmÃ¶glichkeiten prÃ¼fen und den Druck auf die USA erhÃ¶hen, ebenfalls MaÃŸnahmen zu beschlieÃŸen", sagte Ahmetovic dem RND. Die GesprÃ¤che sollen am Mittwoch beginnen und sind fÃ¼r zwei Tage angesetzt.

