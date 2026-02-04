Akademiker-Eltern verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 37 Minuten pro Tag verbringen Eltern bis zum fÃ¼nften Lebensjahr mehr mit ihren Kindern, wenn eines der Elternteile einen Hochschulabschluss hat. Das ergab eine Studie des Bundesinstituts fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BiB), Ã¼ber welche die FAZ berichtet.



Auf die ersten fÃ¼nf Lebensjahre gerechnet entspricht dieser Durchschnittswert demnach 1.125 zusÃ¤tzlichen Stunden. Setzt man das ins VerhÃ¤ltnis mit der Zeit, die die Kinder in vorschulischen Bildungseinrichtungen verbringen, entspricht das einem Plus von mehr als zehn Prozent zusÃ¤tzlicher FÃ¶rderung. FÃ¼r die Studie wurde die Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes mit Daten aus dem Jahr 2022 mit Blick auf Einkommen und Bildungsgrad von Eltern ausgewertet.



Die Zeit, die MÃ¼tter und VÃ¤ter mit ihren Kindern verbringen, wird im Lauf der Jahre kÃ¼rzer. Sind es im Kindergartenalter acht Stunden pro Tag, sinkt die Zeit auf sieben Stunden in der Grundschule, danach auf nur zwei Stunden am Tag. Drei Viertel der gemeinsamen Zeit von Eltern und Kindern verbringen diese bis zum zehnten Lebensjahr der Kinder miteinander. Geht es in den ersten drei Jahren vor allem um die Versorgung von GrundbedÃ¼rfnissen, rÃ¼cken danach immer stÃ¤rker gemeinsame AktivitÃ¤ten in den Mittelpunkt. Dabei zeigt sich, dass Eltern mit hÃ¶herem Bildungsgrad im Schnitt 20 Minuten mehr Zeit mit Lesen, Vorlesen und GesprÃ¤chen mit ihren Kindern verbringen als Eltern aus bildungsfernen Haushalten.

