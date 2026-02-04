Mauer des Kreml in Moskau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin/Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der vom russischen AuÃŸenministerium gegen Deutschland erhobene Vorwurf des "Revanchismus" stÃ¶ÃŸt in Berlin parteiÃ¼bergreifend auf EmpÃ¶rung.



"Es ist bizarr, dass ein Vertreter eines imperialistischen Regimes, welches schlimmste Kriegsverbrechen begeht, die UnterstÃ¼tzung europÃ¤ischer Staaten fÃ¼r die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung mit haltlosen RevanchismusvorwÃ¼rfen zu diffamieren versucht", sagte der GrÃ¼nen-Politiker Anton Hofreiter, der im Bundestag den EU-Ausschuss leitet, der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Deutschland unterstÃ¼tze die Ukraine "in ihrem Kampf gegen die russische Aggression und in ihrer Orientierung hin zur EuropÃ¤ischen Union, welche die russische Regierung verhindern will". Der Vorwurf sei inakzeptabel und fÃ¼ge sich ein "in eine Reihe diffamierender Aussagen der russischen Regierung gegenÃ¼ber deutschen und europÃ¤ischen Politikern".



Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, JÃ¼rgen Hardt (CDU). "Die russischen Ablenkungsversuche erreichen immer neue AbsurditÃ¤ten", sagte er. Deutschland kÃ¶nne "eben wegen seiner Geschichte nicht wegschauen, wenn in Europa gemordet wird". Die Ukrainer hÃ¤tten wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs zu den grÃ¶ÃŸten Leidtragenden der NS-Verbrechen gehÃ¶rt.



Die deutsche Regierung habe "aufgehÃ¶rt, den Fakt zu verstecken, dass sie unserem Land gegenÃ¼ber von der Besessenheit getrieben wird, Revanche fÃ¼r frÃ¼here Niederlagen zu nehmen", hatte das AuÃŸenministerium in Moskau zuvor verlautbart. Teil dieses deutschen "Revanchismus" sei die uneingeschrÃ¤nkte UnterstÃ¼tzung der Ukraine. Dort kÃ¤men 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut massenhaft deutsche Waffen gegen russisches Gebiet zum Einsatz. In Litauen sei die Bundeswehr bereits stationiert. Sollte die Bundeswehr aber in der Ukraine zum Einsatz kommen, wÃ¼rden die Soldaten - wie andere auslÃ¤ndische Truppen auch - als "legitime Ziele" bekÃ¤mpft werden.

