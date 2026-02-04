Berlin/Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der vom russischen AuÃŸenministerium gegen Deutschland erhobene Vorwurf des "Revanchismus" stÃ¶ÃŸt in Berlin parteiÃ¼bergreifend auf EmpÃ¶rung.
"Es ist bizarr, dass ein Vertreter eines imperialistischen Regimes, welches schlimmste Kriegsverbrechen begeht, die UnterstÃ¼tzung europÃ¤ischer Staaten fÃ¼r die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung mit haltlosen RevanchismusvorwÃ¼rfen zu diffamieren versucht", sagte der GrÃ¼nen-Politiker Anton Hofreiter, der im Bundestag den EU-Ausschuss leitet, der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Deutschland unterstÃ¼tze die Ukraine "in ihrem Kampf gegen die russische Aggression und in ihrer Orientierung hin zur EuropÃ¤ischen Union, welche die russische Regierung verhindern will". Der Vorwurf sei inakzeptabel und fÃ¼ge sich ein "in eine Reihe diffamierender Aussagen der russischen Regierung gegenÃ¼ber deutschen und europÃ¤ischen Politikern".
Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, JÃ¼rgen Hardt (CDU). "Die russischen Ablenkungsversuche erreichen immer neue AbsurditÃ¤ten", sagte er. Deutschland kÃ¶nne "eben wegen seiner Geschichte nicht wegschauen, wenn in Europa gemordet wird". Die Ukrainer hÃ¤tten wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs zu den grÃ¶ÃŸten Leidtragenden der NS-Verbrechen gehÃ¶rt.
Die deutsche Regierung habe "aufgehÃ¶rt, den Fakt zu verstecken, dass sie unserem Land gegenÃ¼ber von der Besessenheit getrieben wird, Revanche fÃ¼r frÃ¼here Niederlagen zu nehmen", hatte das AuÃŸenministerium in Moskau zuvor verlautbart. Teil dieses deutschen "Revanchismus" sei die uneingeschrÃ¤nkte UnterstÃ¼tzung der Ukraine. Dort kÃ¤men 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut massenhaft deutsche Waffen gegen russisches Gebiet zum Einsatz. In Litauen sei die Bundeswehr bereits stationiert. Sollte die Bundeswehr aber in der Ukraine zum Einsatz kommen, wÃ¼rden die Soldaten - wie andere auslÃ¤ndische Truppen auch - als "legitime Ziele" bekÃ¤mpft werden.
Lifestyle
Revanchismus-Vorwurf aus Moskau - EmpÃ¶rung in Berlin
- dts - 4. Februar 2026, 06:24 Uhr
.
Berlin/Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der vom russischen AuÃŸenministerium gegen Deutschland erhobene Vorwurf des "Revanchismus" stÃ¶ÃŸt in Berlin parteiÃ¼bergreifend auf EmpÃ¶rung.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 37 Minuten pro Tag verbringen Eltern bis zum fÃ¼nften Lebensjahr mehr mit ihren Kindern, wenn eines der Elternteile einen Hochschulabschluss hat.Mehr
Wegen eines Angriffs auf mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in Budapest vor drei Jahren wird am Mittwoch das Urteil gegen die deutsche Person Maja T. erwartet. Die Sitzung in derMehr
Beim Super Bowl am Sonntag in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien sollen nach Angaben der US-Football-Liga NFL keine Razzien der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE stattfinden.Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesumweltministerium startet ein neues FÃ¶rderprogramm zur Renaturierung von Auen kleinerer FlÃ¼sse in HÃ¶he von 59 Millionen Euro. "DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil von E-Autos in Deutschland wÃ¤chst, aber zu langsam, um den Verkehr schnell klimaneutral zu machen. Das ist das Ergebnis einerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben des Bundes sind in den Jahren 2014 bis 2024 sehr viel schneller in die HÃ¶he geschossen als die Einnahmen - und zwar nicht so sehrMehr