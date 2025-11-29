AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat die Proteste gegen das in GieÃŸen stattfindende GrÃ¼ndungstreffen der neuen AfD-Jugendorganisation scharf kritisiert. "Das ist etwas, was zutiefst undemokratisch ist", sagte Weidel am Samstagmittag in einem GruÃŸwort bei dem Treffen. Sie sprach von einer "Gewaltbereitschaft, vor der man sich regelrecht fÃ¼rchten muss". Sie appellierte an die Demonstrierenden: "RÃ¼stet ab." Mit den Polizeibeamten mÃ¼sse "mit Herz und Respekt" umgegangen werden.
Weidel zufolge war in GieÃŸen der AfD-Bundestagsabgeordnete Julian Schmidt "zusammengeschlagen" worden. Der 35-jÃ¤hrige Schmidt, der selbst Mitglied der Jugendorganisation werden soll, saÃŸ am Samstag im Plenum des Treffens. Dieses konnte wegen zahlreicher Blockaden der Zufahrtswege erst mit zwei Stunden VerspÃ¤tungen beginnen.
Weidel warf im Zusammenhang mit den Protesten in GieÃŸen den Medienberichterstattern eine "Mitverantwortung an dem Klima in unserem Land" vor. Teilnehmende des Treffens seien "diffamiert" worden.
In der Innenstadt von GieÃŸen und rund um die Veranstaltungshalle hatte sich wie erwartet massiver Widerstand aus Politik und ZivilbevÃ¶lkerung formiert. Das ProtestbÃ¼ndnis Widersetzen versuchte mit StraÃŸenblockaden den Zugang zu der Veranstaltung zu blockieren. Demnach waren am Vormittag mehr als 15.000 Aktivistinnen und Aktivisten gegen Rechtsextremismus auf der StraÃŸe.Â Dabei kam es laut Polizei vereinzelt auch zu gewaltsamen ZusammenstÃ¶ÃŸen. Teilweise seien Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen worden.
Politik
Weidel nennt Proteste gegen AfD-Jugend "zutiefst undemokratisch"
- AFP - 29. November 2025, 13:19 Uhr
