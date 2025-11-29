Politik

GrÃ¼ne-Jugend-Chefin Held: "Klimakrise ist Klassenfrage"

  • AFP - 29. November 2025, 12:57 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne-Jugend-Chefin Held: Klimakrise ist Klassenfrage
GrÃ¼nen-Parteitag
Bild: AFP

Die Vorsitzende der GrÃ¼nen Jugend, Henriette Held, will Reiche mehr fÃ¼r den Klimaschutz zahlen lassen. 'Die Klimakrise ist eine Klassenfrage', sagte sie am Samstag beim GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover.

Die Vorsitzende der GrÃ¼nen Jugend, Henriette Held, will Reiche mehr fÃ¼r den Klimaschutz zahlen lassen. "Die Klimakrise ist eine Klassenfrage", sagte sie am Samstag beim GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover. "Es sind die Ãœberreichen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden." Es mÃ¼sse deshalb "Ã¼ber Umverteilung" gesprochen werden, zudem mÃ¼ssten Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden.

Ziel sei "ein Klimaschutz, der sozial und gerecht ist". Held forderte vor diesem Hintergrund auch die WiedereinfÃ¼hrung des Neun-Euro-Deutschlandtickets. "Es macht einen Unterschied, ob man 60 Euro, 49 oder neun fÃ¼r den Bus ausgibt", betonte die GrÃ¼ne-Jugend-Chefin. "MobilitÃ¤t darf kein Luxus sein."

Held forderte in ihrer Rede zudem, die geplante GasfÃ¶rderung vor der Nordseeinsel Borkum zu stoppen. GrÃ¼ne hÃ¤tten dort schon protestiert und wÃ¼rden das auch weiter tun: "Wir sehen nicht tatenlos zu", kÃ¼ndigte sie an. Ihre Partei mÃ¼sste hier "beweisen, dass wir Klimaschutz ernst meinen. Hier mÃ¼ssen wir den Unterschied machen".

Die Bundesregierung machte bereits den Weg frei fÃ¼r das umstrittene GasfÃ¶rderprojekt, Bundestag und Bundesrat mÃ¼ssen jedoch noch zustimmen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Sachsen-Anhalt: Spitzenkandidat Schulze als CDU-Landeschef bestÃ¤tigt
    Sachsen-Anhalt: Spitzenkandidat Schulze als CDU-Landeschef bestÃ¤tigt

    Die CDU in Sachsen-Anhalt hat ihren Landesvorsitzenden Sven Schulze im Amt bestÃ¤tigt. Rund zehn Monate vor der Landtagswahl wurde der 46-JÃ¤hrige am Samstag auf einem

    Mehr
    Weidel nennt Proteste gegen AfD-Jugend
    Weidel nennt Proteste gegen AfD-Jugend "zutiefst undemokratisch"

    AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat die Proteste gegen das in GieÃŸen stattfindende GrÃ¼ndungstreffen der neuen AfD-Jugendorganisation scharf kritisiert. "Das ist etwas, was zutiefst

    Mehr
    Viele FlÃ¼chtlinge vor Wahl in Chile: Peru erklÃ¤rt Notstand an Grenze zu Nachbarland
    Viele FlÃ¼chtlinge vor Wahl in Chile: Peru erklÃ¤rt Notstand an Grenze zu Nachbarland

    Vor der Stichwahl zum PrÃ¤sidentenamt in Chile in zwei Wochen flÃ¼chten viele Migranten aus Angst vor Abschiebungen - nun hat das Nachbarland Peru an der Grenze zu Chile deshalb

    Mehr
    Lufthansa geht nicht von FlugausfÃ¤llen durch Airbus-Software-Problem aus
    Lufthansa geht nicht von FlugausfÃ¤llen durch Airbus-Software-Problem aus
    Chinas PrÃ¤sident kÃ¼ndigt entschiedenes Vorgehen gegen schÃ¤dliches Verhalten im Internet an
    Chinas PrÃ¤sident kÃ¼ndigt entschiedenes Vorgehen gegen schÃ¤dliches Verhalten im Internet an
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Entwarnung nach Softwareproblemen bei Airbus A320
    Entwarnung nach Softwareproblemen bei Airbus A320
    KartellamtsprÃ¤sident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI
    KartellamtsprÃ¤sident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI
    GrÃ¼ndungstreffen von neuer AfD-Jugendorganisation begonnen
    GrÃ¼ndungstreffen von neuer AfD-Jugendorganisation begonnen
    Neue AfD-Jugend: Beginn von GrÃ¼ndungstreffen verzÃ¶gert sich wegen Protesten
    Neue AfD-Jugend: Beginn von GrÃ¼ndungstreffen verzÃ¶gert sich wegen Protesten
    Rentestreit: WÃ¼st warnt vor Koalitionsbruch - Bas erwartet Billigung im Bundestag
    Rentestreit: WÃ¼st warnt vor Koalitionsbruch - Bas erwartet Billigung im Bundestag
    GrÃ¼nen-Chef Banaszak fordert Einheit von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit
    GrÃ¼nen-Chef Banaszak fordert Einheit von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit

    Top Meldungen

    Ã–konomen warnen vor GesprÃ¤chen mit der AfD
    Ã–konomen warnen vor GesprÃ¤chen mit der AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Ã–konomen haben den Verband der Familienunternehmer fÃ¼r seinen geÃ¤nderten AfD-Kurs scharf kritisiert. Mit der Ã–ffnung zur AfD

    Mehr
    Landtechnik-Riese unter Druck: Krone kÃ¼rzt Personal
    Landtechnik-Riese unter Druck: Krone kÃ¼rzt Personal

    Spelle (dts Nachrichtenagentur) - Die Krone-Gruppe aus dem emslÃ¤ndischen Spelle reagiert auf die angespannte Wirtschaftslage mit deutlichen Einsparungen im Personalbereich. "Es

    Mehr
    Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert FrÃ¼hrente
    Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert FrÃ¼hrente

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Kompromiss der Koalition zur Rentenreform lobt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Haltung der Jungen Gruppe

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts