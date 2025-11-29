Die Vorsitzende der GrÃ¼nen Jugend, Henriette Held, will Reiche mehr fÃ¼r den Klimaschutz zahlen lassen. "Die Klimakrise ist eine Klassenfrage", sagte sie am Samstag beim GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover. "Es sind die Ãœberreichen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden." Es mÃ¼sse deshalb "Ã¼ber Umverteilung" gesprochen werden, zudem mÃ¼ssten Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden.
Ziel sei "ein Klimaschutz, der sozial und gerecht ist". Held forderte vor diesem Hintergrund auch die WiedereinfÃ¼hrung des Neun-Euro-Deutschlandtickets. "Es macht einen Unterschied, ob man 60 Euro, 49 oder neun fÃ¼r den Bus ausgibt", betonte die GrÃ¼ne-Jugend-Chefin. "MobilitÃ¤t darf kein Luxus sein."
Held forderte in ihrer Rede zudem, die geplante GasfÃ¶rderung vor der Nordseeinsel Borkum zu stoppen. GrÃ¼ne hÃ¤tten dort schon protestiert und wÃ¼rden das auch weiter tun: "Wir sehen nicht tatenlos zu", kÃ¼ndigte sie an. Ihre Partei mÃ¼sste hier "beweisen, dass wir Klimaschutz ernst meinen. Hier mÃ¼ssen wir den Unterschied machen".
Die Bundesregierung machte bereits den Weg frei fÃ¼r das umstrittene GasfÃ¶rderprojekt, Bundestag und Bundesrat mÃ¼ssen jedoch noch zustimmen.
Politik
GrÃ¼ne-Jugend-Chefin Held: "Klimakrise ist Klassenfrage"
- AFP - 29. November 2025, 12:57 Uhr
