Viele FlÃ¼chtlinge vor Wahl in Chile: Peru erklÃ¤rt Notstand an Grenze zu Nachbarland

  • AFP - 29. November 2025, 12:52 Uhr
Bild vergrößern: Viele FlÃ¼chtlinge vor Wahl in Chile: Peru erklÃ¤rt Notstand an Grenze zu Nachbarland
Migranten an der Grenze zwischen Chile und Peru
Bild: AFP

Vor der Stichwahl zum PrÃ¤sidentenamt in Chile flÃ¼chten viele Migranten aus Angst vor Abschiebungen - nun hat das Nachbarland Peru an der Grenze deshalb den Notstand ausgerufen. Die Armee verstÃ¤rke ihre Grenzkontrollen, kÃ¼ndigte die Regierung in Lima an.

Vor der Stichwahl zum PrÃ¤sidentenamt in Chile in zwei Wochen flÃ¼chten viele Migranten aus Angst vor Abschiebungen - nun hat das Nachbarland Peru an der Grenze zu Chile deshalb den Notstand ausgerufen. Die Armee werde ihre Grenzkontrollen in der sÃ¼dlichen Region Tacna 60 Tage lang verstÃ¤rken, kÃ¼ndigte die Regierung in Lima am Freitag (Ortszeit) an. Bei der Stichwahl am 14. Dezember in Chile kÃ¶nnte der rechte Hardliner Antonio Kast zum PrÃ¤sidenten gewÃ¤hlt werden.

An der Grenze zwischen Chile und Peru waren am Freitag dutzende Migranten gestrandet. Auf einem Video des chilenischen Gouverneurs der Grenzregion Arica rund 2200 Kilometer nÃ¶rdlich der chilenischen Hauptstadt Santiago war zu sehen, wie dutzende Menschen versuchten, das sÃ¼damerikanische Land zu verlassen. Ein Migrant aus Venezuela sagte in einem Interview, dass eine Gruppe von FlÃ¼chtlingen versuche, Chile zu verlassen, "aus Angst vor Zwangsabschiebungen" im Falle einer PrÃ¤sidentschaft von Kast. Er fÃ¼gte hinzu: "Sie wollen uns nicht nach Peru lassen." Im peruanischen Sender Radio Tacna waren Bilder von Migranten zu sehen, die auf einer StraÃŸe entlang liefen und ihre Kinder trugen.

Kast, der deutsche Vorfahren hat, gilt als ultrarechter Hardliner. Im Wahlkampf hat der 59-JÃ¤hrige insbesondere irregulÃ¤re Migranten fÃ¼r GewaltkriminalitÃ¤t verantwortlich gemacht. Mit Blick auf das Datum der Vereidigung und MachtÃ¼bergabe sagte er am Freitag in einem Video: "An alle Migranten ohne Papiere in Chile, ich sage Ihnen, Sie haben noch 103 Tage, um unser Land freiwillig zu verlassen." Kast gilt als Favorit bei der Stichwahl am 14. Dezember.

Der peruanische AuÃŸenminister Hugo de Zela sagte am Freitag, das Thema der Migration solle in einem Komitee zusammen mit Chile ab nÃ¤chster Woche besprochen werden. Er betonte aber auch, dass Peru nicht noch mehr irregulÃ¤re Migranten aufnehmen werde. Seit 2015 sind mehr als 1,5 Millionen Venezolaner in das Land gekommen, weil in ihrer Heimat eine wirtschaftliche und politische Krise herrscht.

