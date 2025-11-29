GrÃ¼ndungstreffen von neuer AfD-Jugendorganisation begonnen

AfD-Co-Chefin Weidel am Samstag in der Halle in GieÃŸen

Wegen mehrerer Protestaktionen hat in GieÃŸen das GrÃ¼ndungstreffen der neuen AfD-Jugendorganisation mit gut zweistÃ¼ndiger VerspÃ¤tung begonnen. Ein GroÃŸteil der 1000 angemeldeten Mitglieder kamen am Samstagvormittag erst verzÃ¶gert in den Messehallen zusammen.

Wegen massiver Proteste Â hat in GieÃŸen das GrÃ¼ndungstreffen der neuen AfD-Jugendorganisation mit gut zweistÃ¼ndiger VerspÃ¤tung begonnen. Ein GroÃŸteil der 1000 angemeldeten Mitglieder kamen am Samstagvormittag erst verzÃ¶gert zu der zweitÃ¤gigen Veranstaltung in den Messehallen der mittelhessischen Stadt zusammen. Auf dem Programm fÃ¼r das Wochenende stehen Satzungsfragen und die Wahl der FÃ¼hrung der Nachwuchsorganisation. Die alte Jugendorganisation - die Junge Alternative - hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.



In der Innenstadt von GieÃŸen und rund um die Veranstaltungshalle hatte sich wie erwartet massiver Widerstand aus Politik und ZivilbevÃ¶lkerung formiert. Das ProtestbÃ¼ndnis Widersetzen versuchte mit StraÃŸenblockaden den Zugang zu der Veranstaltung zu blockieren. Demnach waren am Vormittag mehr als 15.000 Aktivistinnen und Aktivisten gegen Rechtsextremismus auf der StraÃŸe.Â



Dabei kam es laut Polizei vereinzelt auch zu gewaltsamen ZusammenstÃ¶ÃŸen. Teilweise seien Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen worden. An einer Stelle seien laut Notrufen mehrere Fahrzeuge und Laternen beschÃ¤digt worden. An zwei Blockadeaktionen auf einer BundesstraÃŸe setzte die Polizei Wasserwerfer beziehungsweise Pfefferspray ein.Â



Der ursprÃ¼nglich geplante Beginn der Veranstaltung um 10.00 Uhr konnte wegen der StraÃŸenblockaden nicht eingehalten werden. Stattdessen ging es um kurz nach 12.00 Uhr los.



Die neue AfD-Jugendorganisation soll organisatorisch nÃ¤her an die Partei angegliedert sein als es die Junge Alternative bis zu ihrer AuflÃ¶sung war. "Wir versprechen uns davon, dass die ganze Jugendorganisation auf stabile FÃ¼ÃŸe gestellt wird und Hand in Hand mit der Mutterpartei, also mit uns, zusammenarbeitet", sagte Parteichefin Alice Weidel kÃ¼rzlich.Â Sie postete am Samstagvormittag im Online-Dienst X eine UnterstÃ¼tzungsbotschaft: "Gemeinsam stark, GieÃŸen, wir kommen."



Die neue Jugendorganisation soll den Namen Generation Deutschland bekommen. Als designierter Vorsitzender gilt der brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm. Er wird dem rechten Rand der AfD zugerechnet und gehÃ¶rt dem als erwiesen rechtsextremistisch eingestuften Landesverband Brandenburg an.